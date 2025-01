Nothing, la startup che ha tra i suoi fondatori Carl Pei, che ha anche fondato OnePlus, diventa sempre più popolare e i suoi smartphone stanno letteralmente conquistando tantissimi utenti in ogni parte del mondo.

Rinomata per il suo approccio al design unico in tutta la gamma di prodotti (tra cui vi sono smartphone, auricolari e smartwatch), Nothing è divenuta molto popolare anche in alcuni mercati importanti, come quelli di India, Germania, Stati Uniti e Regno Unito.

Nothing è alla ricerca di nuovi fondi per i suoi progetti

Di recente Nothing ha reso noto di avere raddoppiato il suo fatturato annuo a oltre 500 milioni di dollari, superando la soglia di 1 miliardo di dollari da quando è nata, con importanti miglioramenti per quanto riguarda i margini di profitto ed il prestigioso traguardo di oltre 7 milioni di unità vendute in tutte le categorie di device.

In sostanza, il futuro di questo brand pare essere roseo e nelle scorse ore è emerso che l’azienda inglese avrebbe in programma di avviare una nuova raccolta di fondi con l’obiettivo di racimolare circa 100 milioni di dollari per futuri progetti. Ricordiamo a tal proposito che un’iniziativa simile è stata intrapresa da Nothing nel 2023, sempre per raccogliere 100 milioni di dollari.

Al momento il produttore inglese è al lavoro sul lancio del suo prossimo smartphone di punta, ossia Nothing Phone (3), modello che dovrebbe introdurre novità “rivoluzionarie” nell’interfaccia utente dell’azienda e implementare importanti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

L’azienda non ha precisato a cosa sia finalizzata la nuova raccolta di fondi ma potrebbe riguardare i piani di sviluppo del brand a livello internazionale, senza escludere la possibilità che vi sia in ballo una nuova categoria di prodotto da lanciare.

In sostanza, il 2025 per Nothing si preannuncia un anno “frizzante”. Staremo a vedere.