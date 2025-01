WhatsApp ha annunciato, tramite un veloce comunicato, che col nuovo anno ci sono una serie di nuove funzionalità e alcuni ritocchi grafici per la sua piattaforma di messaggistica, con l’obiettivo di rendere l’esperienza offerta dalle diverse applicazioni più divertente e piacevole.

Le novità interessano tutte le applicazioni disponibili, quindi per Android, iOS, MacOS, eccetera, e toccano diverse loro parti, sia visive che funzionali, come sottolinea WhatsApp stessa. Nello specifico le funzionalità annunciate sono quattro e sono divise in altrettante categorie:

Effetti della fotocamera : lo scorso anno hai apprezzato gli effetti lanciati per le videochiamate. Ora, se scatti e invii un video o una foto nelle tue chat, puoi scegliere tra gli stessi 30 sfondi, filtri ed effetti per trasformare i tuoi scatti.

: lo scorso anno hai apprezzato gli effetti lanciati per le videochiamate. Ora, se scatti e invii un video o una foto nelle tue chat, puoi scegliere tra gli stessi 30 sfondi, filtri ed effetti per trasformare i tuoi scatti. Sticker con selfie : per i fan degli sticker personalizzati, ora è possibile trasformare un selfie direttamente in uno sticker. Basta toccare lo sticker su Crea sticker e comparirà l’opzione della fotocamera per scattare un selfie e creare il tuo sticker. Disponibile su Android e prossimamente anche su iOS.

: per i fan degli sticker personalizzati, ora è possibile trasformare un selfie direttamente in uno sticker. Basta toccare lo sticker su Crea sticker e comparirà l’opzione della fotocamera per scattare un selfie e creare il tuo sticker. Disponibile su Android e prossimamente anche su iOS. Condividi un pacchetto di sticker : hai scoperto un pacchetto di sticker che il tuo amico sicuramente adorerà? Ora puoi condividerlo con facilità direttamente nelle tue chat.

: hai scoperto un pacchetto di sticker che il tuo amico sicuramente adorerà? Ora puoi condividerlo con facilità direttamente nelle tue chat. Reazioni più rapide: ora puoi toccare due volte un messaggio per reagire e scorrere rapidamente le reazioni che hai usato maggiormente.

Per riassumere, ci sono la possibilità di utilizzare gli effetti delle videochiamate con le foto e i video acquisiti dalla fotocamera integrata, di creare degli adesivi partendo da un selfie, di condividere un pacchetto di adesivi e, soprattutto, di aggiungere una reazione a un messaggio effettuando un doppio tocco su di esso (un po’ come avviene con Instagram, per intenderci).

Sono in arrivo anche altre funzionalità prossimamente, fa sapere WhatsApp, ma per il momento godiamoci queste perché alcune di loro erano attese da un sacco di tempo. Tutte loro sono in distribuzione da questa sera e saranno visibili all’interno dell’applicazione per tutti quanti entro qualche settimana, in seguito al download di un aggiornamento.