L’enorme popolarità di WhatsApp è in buona parte dovuta al continuo lavoro del suo team di sviluppatori volto a migliorare questo servizio di messaggistica istantanea attraverso l’introduzione di nuove funzionalità ma, di tanto in tanto, oltre alle novità possono essere implementati anche dei bug più o meno fastidiosi.

E un esempio recente è rappresentato da un nuovo bug che colpisce alcuni utenti Android, silenziando il microfono quando non ci si trova all’interno dell’app di messaggistica o nel momento in cui lo schermo si oscura.

Un fastidioso bug di WhatsApp senza un rimedio

Nelle scorse ore ad occupari di questo bug è stato lo staff di TechIssuesToday, rilevando che le segnalazioni sul suo conto in realtà si susseguono da parecchio tempo e riguardano i dispositivi di vari produttori Android, da Google a Samsung, da Motorola a Xiaomi.

Stando a quanto si apprende, a causa di questo bug se durante una chiamata WhatsApp si chiude l’applicazione per fare altro, come ad esempio leggere un’email, il microfono si disattiva e il proprio interlocutore non sente più nulla.

Le prime segnalazioni relative a tale fastidioso bug risalgono ad Android 14 e in tanti si auguravano che l’aggiornamento ad Android 15 potesse risolvere il problema, cosa che invece non è avvenuta e allo stato attuale non pare vi sia una soluzione fai-da-te per ovviare.

La speranza è che il team di sviluppatori di WhatsApp, preso atto del bug in questione, riesca a trovare una soluzione in tempi rapidi e ad implementarla in una versione stabile dell’applicazione di messaggistica.

Fino a quel momento per gli utenti colpiti dal bug l’unico rimedio possibile pare essere quello di non uscire da WhatsApp mentre stanno effettuando una chiamata.