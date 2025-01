WhatsApp sta introducendo nell’app per Android una nuova funzionalità che permette di distinguere più facilmente le chat a colpo d’occhio attraverso icone dinamiche vivaci e colorate per contatti e chat di gruppo.

Alcuni utenti di WhatsApp beta ora possono vedere delle nuove icone colorate e dinamiche per contatti e gruppi che vengono generate automaticamente da WhatsApp quando una chat non ha una foto del profilo. Per le chat personali, l’icona generata è composta dalla prima lettera del nome del contatto visualizzata su uno sfondo di colore vivace.

Se una chat non ha un nome, WhatsApp genera un’icona predefinita che mostra una figura a forma di persona. Per le chat di gruppo l’icona generata mostra due persone stilizzate, mentre per le community l’icona ne mostra tre.

WhatsApp beta lancia le icone dinamiche per distinguere meglio le chat

Questo aggiornamento sostituisce le immagini predefinite di WhatsApp ormai obsolete e introduce non solo un aspetto rinnovato, ma anche un modo migliore per distinguere visivamente le chat, ad esempio se ce ne sono molte con nomi simili o identici.

Al momento questa novità è attiva per alcuni utenti che eseguono la versione 2.25.2.3 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store. La funzionalità dovrebbe essere distribuita più ampiamente nel corso delle prossime settimane.

