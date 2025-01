Samsung sta per fare un importante passo avanti nel settore degli smartphone pieghevoli. Secondo quanto riportato dal portale coreano Sisa Journal, il colosso tecnologico sta sviluppando un innovativo dispositivo con tripla piega (il nome commerciale potrebbe essere Galaxy Tri-Fold), la cui uscita è prevista per la seconda metà del 2025.

Il nuovo smartphone si distinguerà nettamente dal recente HUAWEI Mate XT grazie a un particolare design “a G”, dove i display esterni si piegheranno verso l’interno. Questa scelta progettuale si differenzia dalla soluzione adottata da HUAWEI, che ha optato per un meccanismo di piegatura sia interno che esterno. La decisione di Samsung sembra essere guidata principalmente da considerazioni legate alla durabilità del dispositivo.

Il lancio di questo innovativo smartphone sarà inizialmente limitato, con una produzione prevista inferiore alle 300.000 unità. La distribuzione, almeno nelle fasi iniziali, sarà concentrata in Corea e in alcuni mercati asiatici selezionati. L’eventuale espansione globale dipenderà dal successo commerciale nei mercati di lancio.

Per quanto riguarda il prezzo, le indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo di Samsung potrebbe superare il costo del Mate XT di HUAWEI, che attualmente viene commercializzato in Cina a 20.000 Yuan (circa 2.700 euro). Questo posizionamento decisamente premium è giustificato dalla complessità tecnica del dispositivo, che includerà tre pannelli display, due cerniere interne e due esterne, oltre a significativi miglioramenti hardware.

È interessante notare come questa mossa si inserisca in un contesto più ampio della strategia Samsung per il 2025. L’azienda ha infatti pianificato una riduzione generale della produzione di dispositivi pieghevoli, principalmente a causa delle performance commerciali non ottimali dei Galaxy Z Fold 6 e Flip 6. Oltre a ciò, Samsung sta apparentemente riservando le innovazioni più significative per la lineup 2026, con i futuri Z Fold 8 e Flip 8.

Nonostante questa cautela generale, il tri-fold rappresenta un chiaro segnale che Samsung non ha intenzione di fermare la ricerca e lo sviluppo nel settore dei pieghevoli. Al contrario, sembra che l’azienda stia cercando di aprire nuove strade nel segmento premium del mercato, puntando su soluzioni tecnologiche all’avanguardia per differenziarsi dalla crescente concorrenza.

I dettagli tecnici specifici del dispositivo rimangono ancora avvolti nel mistero, ma le premesse suggeriscono che potremmo trovarci di fronte a uno dei prodotti più interessanti e innovativi del 2025 nel panorama degli smartphone pieghevoli.