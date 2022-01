Non è un mistero che il mercato attuale degli smartphone sia sempre più orientato verso i dispositivi pieghevoli, da Samsung a Oppo passando per Huawei tutti i principali competitor stanno rilasciando i propri smartphone pieghevoli. Parlando d Samsung, gli ultimi due nati del brand coreano sono Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, ma in futuro potremmo vedere qualcosa di molto diverso da questi due dispositivi, è stato infatti depositato un brevetto per uno smartphone con doppia piegatura e S Pen. Vediamo qualche dettaglio.

Samsung potrebbe lanciare in futuro un Galaxy Dual Fold con S Pen

Samsung Electronics, ha depositato presso il WIPO (World Intellectual Property Office) un brevetto riguardante un “dispositivo elettronico pieghevole comprendente stylus pen”, il 23 luglio 2021. Il documento di 66 pagine, di cui potete prendere visione qui, è stato pubblicato il 27 gennaio 2022.

L’ampia documentazione mostra uno smartphone che si piega a forma di z, da chiuso si avrà un display di dimensioni normali (con uno spessore generale non proprio ridotto), da aperto si trasformerà in un tablet con display di dimensioni generose. Inoltre, nella parte che ospita il display principale (a smartphone chiuso), è presente un alloggiamento per la S Pen, che dispone però anche di una rientranza dedicata sul retro del dispositivo in posizione centrale. Questo consente di piegare completamente il dispositivo facendo si che la penna rimanga incastrata nel mezzo senza cadere, grazie anche a dei supporti magnetici; questi supporti pare integrino anche un sistema dedicato alla ricarica del pennino, segno che il dispositivo sarà compatibile anche con la versione pro della S Pen, beneficiando di tutte le funzioni bluetooth.

Le immagini del brevetto mostrano anche un modulo fotografico composto da un sensore triplo, la cui parte inferiore dovrebbe essere un obbiettivo periscopico, ma non vi sono informazioni più dettagliate sui sensori. Quello che appare evidente è che, come per i pieghevoli attuali, la fotocamera principale possa essere utilizzata con il dispositivo parzialmente ripiegato su sé stesso. Inoltre dal documento si evince che il dispositivo sarà dotato di una doppia batteria, come del resto già accade sulla serie Galaxy Z. Non ci resta che attendere per vedere se e quando Samsung rilascerà un dispositivo con queste caratteristiche.