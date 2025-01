Ormai da quasi 24 ore, vi stiamo raccontando tutti i segreti di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, i nuovi flagship Android che Samsung ha svelato nella serata di ieri durante l’evento Galaxy Unpacked 2025.

Al netto di alcune differenze (dovute principalmente al posizionamento), i tre smartphone ruotano attorno alla stessa piattaforma, che include il potentissimo SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy di Qualcomm. Un altro aspetto comune a tutta la serie riguarda la ricarica wireless: l’intera serie, secondo quanto confermato dal colosso sudcoreano, è Qi2 ready ma, a quanto pare, per godere di tale certificazione viene sfruttato un trucchetto.

Samsung Galaxy S25 e ricarica wireless: ci sono stati passi in avanti?

Il mondo degli smartphone è arrivato a un punto tale che, al netto di genialate o totali cambi di rotta (come potrebbe il sottilissimo essere Galaxy S25 Edge, mostrato solo in super anteprima da Samsung), assistere a stravolgimenti tra una generazione e l’altra diventa praticamente impossibile, tranne sul fronte del software, ora che siamo nel clou dell’era dell’intelligenza artificiale.

Sul fronte dell’hardware, al netto del nuovo SoC (e tutte le modifiche che da esso derivano) e di piccoli ritocchi estetici, anche i Samsung Galaxy S25 non vanno a rivoluzionare i predecessori della serie Galaxy S24.

Oltre alle piccole novità che vi abbiamo già raccontato, c’è un’altra novità che va a impattare sui meccanismi di ricarica dei nuovi flagship targati Samsung, più precisamente sulla ricarica wireless: secondo quanto diffuso da Samsung, i Galaxy S25 si ricaricano via wireless a 15 W e sono “pronti” per il più recente standard di ricarica wireless Qi2.

Per sfruttare attivamente Qi2 servono delle cover dedicate

Annunciato al CES 2023 di Las Vegas e poi lanciato dodici mesi dopo, lo standard Qi2 ha l’obiettivo di evolvere il precedente standard Qi per quanto concerne velocità, compatibilità e immediatezza d’uso.

Stando ai recenti chiarimenti forniti dal Wireless Power Consortium (WPC), un dispositivo certificato Qi2 deve integrare dei magneti e sfruttare attivamente il profilo MPP (Magnetic Power Profile).

Samsung ha un po’ giocato con la faccenda, limitandosi a dire che i Galaxy S25 sono “pronti per” (e non “certificati per”) lo standard Qi2. Questo magheggio è dovuto al fatto che i nuovi flagship della serie Galaxy non integrano i magneti ma possono sfruttare la compatibilità con il nuovo standard solo tramite alcune cover dedicate.

Nello specifico, da una rapida occhiata sul sito ufficiale del colosso sudcoreano emerge che, a listino, sono state introdotte alcune cover dotate di magneti (solo la prima delle quattro è effettivamente targata Samsung) che permettono, effettivamente, di ricaricare i tre smartphone sfruttando caricabatterie Qi2:

Samsung Clear Magnet Case – colorazione Transparent – proposta a 39,90 euro

– colorazione Transparent – proposta a Spigen Capella – colorazione Frost Black – proposta a 54,90 euro

– colorazione Frost Black – proposta a Otterbox Serie React con Magnets – colorazioni Black Crystal e Stardust – proposta a 39,90 euro

– colorazioni Black Crystal e Stardust – proposta a Otterbox Serie Simmetry con Magnets – colorazione Black – proposta a 54,90 euro

Samsung ha anche lanciato un nuovo caricabatterie wireless 3-in-1 con supporto a Qi2

Sempre rimanendo in ambito ricarica wireless, Samsung ha sfruttato l’evento di lancio dei nuovi flagship Android per presentare un nuovo caricabatterie wireless 3-in-1 (proprietario) che consente di ricaricare contemporaneamente uno smartphone “Qi2 Ready”, uno smartwatch Galaxy Watch e le Galaxy Buds (o qualsiasi altro paio di cuffie true wireless) o il Galaxy Ring.

Il caricabatterie, codice WWA-T420 (immagine via Sammobile), si presenta con una larga base ovale dalla quale si eleva un “tronco” che, a sua volta, si divide in due rami: sulla base (a destra) può essere posizionata la custodia di ricarica delle cuffie (o dello smart ring); il ramo di destra termina con la basettina per la ricarica dello smartwatch; il ramo di sinistra termina con un grosso cerhio che integra i magneti per la ricarica dello smartphone con standard Qi2 fino a 15 W.

Oltre a questo caricabatterie, sembra che Samsung abbia progettato anche un caricabatterie wireless (sempre Qi2) pensato per l’utilizzo in auto. Il dispositivo, codice modello WWA-T430 (e presente nel database del WPC), si può agganciare alle bocchette dell’aria condizionata e, anche in questo caso, ricaricare uno smartphone “Qi2 Ready” fino a 15 W.