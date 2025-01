Dopo mesi di indiscrezioni, ieri sera Samsung ha finalmente presentato i Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, smartphone che saranno animati dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

In queste ore si stanno susseguendo in Rete i primi approfondimenti dedicati alle più importanti novità introdotte dalla nuova generazione della serie di punta di Samsung e tra di esse vi è anche il supporto alla connettività satellitare.

Un’altra funzionalità esclusiva della serie Samsung Galaxy S25

Al momento non sono numerosi gli smartphone Android che possono contare sul supporto alla connettività satellitare e all’elenco (che già include alcuni modelli di Google e Huawei) si sono aggiunti anche i nuovi telefoni di Samsung.

Stando a quanto è stato reso noto da Qualcomm, gli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 sono i primi a poter vantare il supporto alla tecnologia Snapdragon Satellite, grazie alla quale gli utenti potranno inviare e ricevere messaggi via satellite (si tratta di una soluzione supportata nativamente da Android).

In particolare, tale tecnologia è stata implementata con il modem Snapdragon X80, che si trova sia nel chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite standard che nella speciale versione for Galaxy usata dal colosso coreano sui suoi nuovi smartphone.

Sarà interessante scoprire quali sono i progetti di Samsung per tale funzionalità, che potrebbe non essere disponibile a livello globale su tutti i Samsung Galaxy S25 ma limitata soltanto ad alcuni mercati. C’è da capire, inoltre, quale potrebbe essere il prezzo da dover sostenere per poter usufruire della messaggistica satellitare e se vi saranno ulteriori oneri da accettare.

A seguire un’anteprima dei tre nuovi telefoni del colosso coreano, realizzata subito dopo l’evento di presentazione ufficiale: