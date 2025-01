A qualche mese di distanza dalla presentazione cinese, Vivo X200 Pro è finalmente arrivato in Italia: il nuovo smartphone Android è disponibile all’acquisto nel nostro Paese e vuole prendersi il titolo di miglior cameraphone. Vediamo dove si può acquistare.

Vivo X200 Pro è disponibile in Italia: ecco dove acquistarlo

Vivo X200 Pro è stato svelato in Cina lo scorso ottobre, ma è stato annunciato proprio in questi giorni per il nostro mercato. Il nuovo smartphone Android punta molto sul comparto fotografico, come abbiamo visto, anche grazie alla rinnovata partnership con ZEISS: a bordo trova posto un sistema di imaging progettato congiuntamente con quest’ultima, caratterizzato da una fotocamera principale ZEISS True Color da 50 MP (f/1.57), un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP (f/2.67) e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0).

X200 Pro non è solo questo però, perché mette a disposizione il SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm, affiancato da 16 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna (questa l’unica configurazione disponibile da noi), e un display AMOLED quad-curved da 6,78 pollici con luminosità fino a 4500 nit e ZEISS Natural Color per la calibrazione. Uno dei punti di forza è sicuramente l’autonomia, vista la presenza di una generosa batteria da 6000 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata FlashCharge da 90 W e la ricarica Wireless FlashCharge da 30 W.

Vivo X200 Pro arriva da noi con Android 15 e FunTouch OS 15, corredato da funzionalità di intelligenza artificiale tra cui Cerchia e cerca con Google, Google Gemini, Creazione Note AI, Trascrizione AI, Cancellazione AI e Miglioramento foto AI. Il produttore promette almeno 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza.

Siete interessati ad acquistare Vivo X200 Pro? Il nuovo cameraphone è disponibile al prezzo consigliato di 1299,90 euro presso i negozi Euronics o online sul sito SME, con spedizione immediata. In Italia è arrivata la sola configurazione da 16-512 GB, con la colorazione Titanium Gray. Come offerta di lancio, fino a esaurimento scorte è previsto il caricabatterie Vivo FlashCharge da 90 W in omaggio.