Sul finire del mese di novembre dello scorso anno Google ha rilasciato la Developer Preview 1 di Android 16 e circa un mese dopo la Developer Preview 2, permettendo agli utenti più smanettoni di cominciare a farsi un’idea di ciò che la futura versione del robottino porterà con sé. Vi abbiamo già riportato le primissime novità introdotte, abbiamo visto che la prossima versione del sistema operativo che muove i nostri smartphone vedrà probabilmente la luce prima del previsto, ma abbiamo anche visto come Gemini potrebbe ricevere nuove interessanti funzionalità, come l’azienda abbia iniziato i lavori per lo sviluppo della funzione “ottimizzazione ricarica”, o ancora come la prossima versione del robottino permetterà alle app di bloccare eventuali strumenti di scrittura IA.

Oggi diamo un’occhiata ad un’interessante novità individuata da Mishaal Rahman nella terza beta di Android 15 QPR2 rilasciata poche ore fa, una novità che potrebbe modificare il funzionamento delle notifiche nella schermata di sblocco con la prossima versione del robottino.

Con Android 16 potreste decidere se raggruppare le notifiche nella schermata di sblocco

Sono diversi gli utenti che scelgono con cura l’immagine da utilizzare come sfondo per la schermata di blocco del proprio smartphone, questo perché spesso e volentieri interagiamo con il nostro dispositivo solo da questa schermata, magari per controllare l’orario o la quantità di notifiche ricevute. Tuttavia può accadere che, ricevendo molte notifiche, l’immagine da noi scelta sia ben poco visibile, inoltre la confusione creata sulla schermata rende difficile discernere gli avvisi importanti da quelli che non richiedono la nostra immediata attenzione.

La prossima versione del robottino, Android 16, potrebbe però introdurre alcune modifiche per risolvere questa situazione. Alcuni di voi potrebbero ricordare come, sul finire dello scorso anno, fosse stata individuata la funzionalità notifiche in bundle in Android 15 QPR2 Beta 1, si trattava di una novità che permetteva di riordinare la schermata di blocco comprimendo le notifiche in una piccola pillola sotto l’orologio. Nella terza beta di Android 15 QPR2 però, questa funzione sembra essere stata rimossa, in favore di un nuovo approccio.

Rahman ha individuato una nuova opzione di layout delle notifiche “compatta” per la schermata di blocco, presente nella sezione delle Impostazioni alla voce Notifiche nella schermata di blocco; questa differisce dal precedente approccio di Android che permetteva di scegliere se mostrare tutto il contenuto delle notifiche, nascondere tutto il contenuto o mostrare il contenuto sensibile solo quando il dispositivo è sbloccato.

La nuova funzionalità consente di scegliere se visualizzare le nuove notifiche compresse in uno scaffale sulla schermata di blocco (opzione “compatta”) o mostrarle in un elenco completo (opzione “elenco completo”), che sarebbe l’opzione predefinita. Sebbene non ci siano certezze al momento, è possibile che anche scegliendo il layout compatto non tutte le notifiche verranno compresse; ad ogni modo, quello che potete vedere nella immagini qui sotto è l’aspetto delle notifiche compatte in Android 15 QPR2 Beta 3.

Android 16 potrebbe inoltre introdurre l’opzione “nascondi notifiche viste”, che dovrebbe nascondere automaticamente le notifiche già viste dalla schermata di blocco, ma anche una nuova opzione “nascondi notifiche silenziose” che rimuove le notifiche silenziose, comprese le conversazioni, dalla schermata di blocco.

Non ci resta dunque che attendere, quanto sopra esposto infatti non è disponibile per gli utenti nella versione di Android 15 QPR2 Beta 3, ma è stato attivato per vie traverse dallo sviluppatore già citato; per questo motivo è lecito presumere che le novità possano fare la loro comparsa in Android 16 e non nella versione stabile di Android 15 QPR2.