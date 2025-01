Alle tempistiche rese note da Google, quindi ufficiali, sull’arrivo delle beta di Android 16, oggi possiamo aggiungere delle probabili date precise, grazie a un dipendente dell’azienda che si è lasciato sfuggire tutto in un commento all’interno del forum AOSP.

Premesso che seppur arrivino da un dipendente di Google sono da considerare non ufficiali, anche perché potrebbero esserci intoppi strada facendo e quindi i rilasci potrebbero subire dei ritardi, le date di cui parliamo sono decisamente in linea con quanto reso pubblico da Google nei mesi scorsi e quindi da prendere quantomeno in considerazione.

Arrivano le date semi-ufficiali delle beta di Android 16

Secondo quanto dichiarato dal dipendente di Google, la prima beta di Android 16 dovrebbe essere rilasciata il 22 gennaio e quindi lo stesso giorno della presentazione dei Samsung Galaxy S25; e ciò potrebbe non essere una coincidenza perché Google potrebbe aver stretto una collaborazione con Samsung e scelto di annunciarla durante l’evento Unpacked in quanto potrebbe essere disponibile dal giorno stesso anche per i Galaxy S25.

È chiaro che questa è solo una supposizione, ma, vedendo com’è andata più volte in passato, la cosa non ci sorprenderebbe. La seconda sarebbe prevista per il 19 di febbraio e la terza per il 12 di marzo, perciò in linea con quanto previsto da Google; ricordiamo che la quarta e ultima è prevista per il mese di aprile, dopodiché è previsto il rilascio di Android 16 in versione stabile per i Pixel supportati.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Android 16 è disponibile, in questo momento, solo sotto forma di developer preview e che è stato annunciato durante lo scorso mese di novembre, seppur sarà rilasciato in forma definitiva e pubblica solamente nei prossimi mesi (Google dice entro il semestre e dopo aprile, perciò fra maggio e giugno).