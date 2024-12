Circa un mese fa Google ha rilasciato la Developer Preview 1 di Android 16, permettendo agli utenti più smanettoni di cominciare a farsi un’idea di ciò che la futura versione del robottino porterà con sé. Vi abbiamo già riportato le primissime novità introdotte, abbiamo visto che la prossima versione del sistema operativo che muove i nostri smartphone vedrà probabilmente la luce prima del previsto, ma abbiamo anche visto come Gemini potrebbe ricevere nuove interessanti funzionalità, o come l’azienda abbia iniziato i lavori per lo sviluppo della funzione “ottimizzazione ricarica”.

Con il trascorrere del tempo inizieranno a circolare sul web nuove indiscrezioni sulle future funzionalità di Android e oggi, grazie al lavoro di Mishaal Rahman, scopriamo insieme come la prossima versione del robottino potrebbe aiutare gli utenti a mettere un po’ di ordine tra le notifiche.

Android 16 potrebbe organizzare in automatico le notifiche con delle nuove categorie

Il pannello delle notifiche di Android è uno dei punti forti del sistema operativo, lo strumento ci consente infatti non solo di avere un’indicazione di massima delle notifiche che riceviamo sullo smartphone, ma ci permette anche di interagire con esse senza bisogno di aprire le relative applicazioni. Tuttavia, per quanto utile, il pannello non organizza le notifiche ricevute, ma si limita a raggruppare quelle provenienti dalle stesse app; in futuro però, ciò potrebbe cambiare.

Google sembra aver preso spunto da alcune applicazioni come Gmail, il software dell’azienda dedicato alla posta elettronica (come del resto altri simili) organizza la posta in arrivo automaticamente, analizzando il contenuto delle e-mail e chi le ha inviate, suddividendo il tutto in categorie e semplificando la fruizione del software da parte degli utenti.

Nell’ultima versione di Android 15 QPR2 Beta 2, rilasciata giusto qualche ora fa, lo sviluppatore ha individuato tracce di una possibile futura funzionalità chiamata Notifiche in bundle, al momento nascosta ma raggiungibile seguendo il percorso Impostazioni -> Notifiche ed effettuando alcune modifiche.

Per quanto il tutto sia ancora in divenire, al momento la funzione permette di attivare l’opzione “Usa raggruppamento notifiche”, nonché di scegliere quali categorie abilitare tra quelle disponibili attualmente, ovvero Promozioni, Notizie, Social e Raccomandazioni.

La novità non è al momento funzionante nemmeno operando per vie traverse, tuttavia la sua descrizione ci fornisce un’indicazione del suo funzionamento: “Le notifiche con temi simili saranno silenziate e raggruppate insieme per un’esperienza più silenziosa. Il raggruppamento sovrascriverà le impostazioni di notifica di un’app“.

Non ci sono informazioni sul rilascio della nuova funzione Notifiche in bundle, ma è lecito presumere che possa fare la sua comparsa in forma stabile con Android 16; una volta introdotta, la novità rappresenterà un utile strumento per tutti gli utenti che non prestano particolare attenzione alle notifiche ricevute sui propri dispositivi, oppure per coloro che ne ricevono parecchie.