Mancano poco più di 24 ore all’evento di lancio Galaxy UNPACKED 2025 che vedrà protagonisti i Samsung Galaxy S25, i nuovi e attesissimi flagship Android di casa Samsung.

Nonostante il lancio imminente, continuano a trapelare tantissime informazioni che cercano di fugare ogni dubbio sulle potenzialità dei nuovi smartphone. In particolare, le ultime novità giungono da due noti leaker: uno ha condiviso il materiale pubblicitario legato ai tre flagship; l’altro ha condiviso un’informazione specifica legata a una variante del modello di punta.

Trapela il materiale pubblicitario dei Samsung Galaxy S25

Evan Blass, leaker noto come @evleaks, ha condiviso con i propri abbonati il materiale pubblicitario che verrà mostrato a corredo del lancio degli attesissimi Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ (via phonearena.com) e Galaxy S25 Ultra (via androidpolice.com), smartphone di cui sappiamo già tutto, soprattutto sul fronte delle specifiche tecniche e, da poche ore, anche sul fronte dei prezzi in euro.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ProScaler da un “boost” al display

Partiamo dal modello di punta, ovvero Samsung Galaxy S25 Ultra, e soffermiamoci su una caratteristica che non troveremo a bordo dei Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+: parliamo della tecnologia ProScaler.

Questa è una tecnologia che va a migliorare la qualità dell’immagine fornita dal display e che viene così descritta: “Le tue immagini sembrano reali grazie a uno straordinario display con ProScaler. Goditi immagini più nitide e colori più brillanti su uno schermo più grande che fa risaltare i dettagli.”

Una nota a margine presente nella diapositiva, suggerisce due aspetti: il primo è che Samsung parla di miglioramento rispetto a Galaxy S24 Ultra; il secondo, suggerisce che per sfruttare questa tecnologia, presumibilmente potenziata dall’intelligenza artificiale, è necessario che lo schermo dello smartphone sia impostato con risoluzione QHD+.

Cosa ci racconta il materiale pubblicitario “in comune”

A differenza della precedente galleria che si concentrava sul modello Ultra, la seguente galleria mostra le diapositive che comporranno il materiale pubblicitario legato ai Galaxy S25 e Galaxy S25+. Al netto di ProScaler (assente in questo caso), le informazioni sono le stesse e quindi possono essere analizzate “in blocco”.

Inizialmente, ci troviamo di fronte a tutta una serie di caratteristiche e funzionalità che Samsung andrà a evidenziare in fase di lancio dei nuovi flagship, come alcune novità della One UI 7 (la Now Bar e il Daily Briefing), le funzionalità Night Video e Audio Eraser, la qualità migliorata dei selfie che sembreranno “reali e con toni della pelle e texture naturali“.

Successivamente, c’è una panoramica sui tre modelli, sulle colorazioni (solo anteprima) in cui saranno disponibili e su alcune specifiche tecniche.

# Galaxy S25 Ultra Galaxy S25+ Galaxy S25 Display

(diagonale) 6,9″ 6,7″ 6,2″ Fotocamera

(risoluzione max.) 200 MP 50 MP Batteria

(capacità) 5000 mAh 4900 mAh 4000 mAh S-Pen integrata Sì No

Andando oltre, il colosso sudcoreano mette in risalto altre funzionalità come Samsung Wallet (per archiviare digitalmente carte di pagamento, chiavi di auto/camere d’albergo, biglietti, carte d’imbarco e molto altro), Samsung Switch (per trasferire dati rapidamente dal vecchio al nuovo dispositivo) e la messaggistica RCS (lo standard che, a partire da Android e finalmente è arrivato anche su iOS, sta soppiantando i vecchi SMS) tramite l’app Messaggi di Google.

La suite Galaxy AI sarà gratuita ma ancora per poco

Lo scorso anno, Samsung lanciò sul mercato i Galaxy S24 come i primi flagship dotati nativamente della suite di intelligenza artificiale Galaxy AI. In quell’occasione, il colosso sudcoreano lasciò intendere che le funzionalità sarebbero state gratuite per due anni, ovvero per tutto il 2024 e per tutto il 2025.

Con i Samsung Galaxy S25 ci saremmo aspettati il medesimo trattamento, con funzionalità di IA gratuite per due anni, ovvero per tutto il 2025 e per tutto il 2026. Purtroppo, il materiale pubblicitario appena condiviso sembra smentire questa ipotesi.

Effettuando uno zoom sull’angolo in basso a sinistra della prima diapositiva del materiale pubblicitario (prima pagina di entrambe le gallerie), infatti, si può notare una nota inserita da Samsung che recita: “Le funzionalità Galaxy AI di Samsung sono gratuite fino al 2025 e richiedono l’accesso con un account Samsung”.

Samsung Galaxy S25 Ultra: 16 GB di RAM solo su alcuni mercati

Nella giornata di ieri, il leaker @chunvn8888 ha condiviso su X un post che “conferma” un dettaglio che in precedenza era stato buttato lì ma senza troppo clamore: la versione di Samsung Galaxy S25 Ultra con 16 GB di memoria RAM sarà disponibile esclusivamente in alcune regioni del mercato asiatico; nello specifico, il leaker parla di Cina, Corea del Sud, India e Vietnam.

Prendendo per vera questa informazione, tutti gli altri mercati (incluso quello italiano) dovranno accontentarsi di un flagship con 12 GB di memoria RAM, lo stesso quantitativo che il colosso sudcoreano ha messo a disposizione degli utenti sul predecessore Samsung Galaxy S24 Ultra.

Al netto del quantitativo di RAM, le due varianti di S25 Ultra dovrebbero essere identiche. La differenza potrebbe farsi sentire soltanto in alcune circostanze, soprattutto se legate a modelli “pesanti” di intelligenza artificiale on-device.