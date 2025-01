Chi acquista uno smartphone, un tablet o uno smartwatch di Samsung probabilmente non lo fa soltanto per il design o le caratteristiche tecniche ma anche per il supporto che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza e per molto tempo.

Quando si parla di dispositivi Android si pensa subito alle possibilità di personalizzazione offerte da questo sistema operativo, alle quali il colosso coreano aggiunge ulteriori funzionalità attraverso la suite Samsung Good Lock, della quale nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione.

Ricordiamo che si tratta di un’applicazione che consente di personalizzare in modo ancora più avanzato diversi aspetti di One UI, ciò attraverso vari moduli che compongono la suite (scaricabili in modo indipendente l’uno dall’altro).

È disponibile una nuova versione di Samsung Good Lock

La nuova versione di Samsung Good Lock porta l’app alla release 3.0.10.1 e, sebbene sia pensata per l’interfaccia One UI 7, che sarà presentata ufficialmente domani con la serie Samsung Galaxy S25, supporta anche One UI 6.1.

Il team di Samsung aveva già anticipato di essere al lavoro su una nuova versione di Samsung Good Lock, con la quale l’interfaccia viene rinnovata, vengono aggiunti nuovi filtri per la ricerca e viene migliorata la navigazione.

Il popolare leaker Tarun Vats ha condiviso su X un paio di screenshot della nuova interfaccia e un link per procedere al download della versione aggiornata.

Se desiderate scaricare la versione 3.0.10.1 di Samsung Good Lock non dovete fare altro che seguire questo link.

Appuntamento a domani per la presentazione di Samsung Galaxy S25 e interfaccia One UI 7.