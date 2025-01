Manca una settimana alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S25, e molte caratteristiche dei prossimi dispositivi top di gamma del colosso sudcoreano sono già note. Tuttavia, nuove indiscrezioni hanno rivelato ulteriori dettagli, alimentando l’interesse per il primo Galaxy Unpacked del 2025, previsto per il 22 gennaio.

Nello specifico le ultime fughe di notizie fanno riferimento al design della fotocamera, alle opzioni di archiviazione, ai colori di Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, a una funzionalità inedita di One UI 7 e alla data di uscita di Galaxy S25 Slim. Nel frattempo Samsung stessa ha anticipato significativi miglioramenti a Sketch to Image in una nuova versione pronta a debuttare in occasione dell’Unpacked della prossima settimana.

Le ultimissime su Samsung Galaxy S25

Design della fotocamera

Partiamo dal design della fotocamera, in modo particolare quello di Galaxy S25 e Galaxy S25 Ultra. Le ultime immagini mostrano un dettaglio fino a questo momento non rilevabile dai render a disposizione, ovvero la colorazione (in questo caso quella blu scuro) che si estende all’anello della fotocamera.

Dalle stesse immagini si possono apprezzare meglio gli angoli curvi di Galaxy S25 Ultra, le cornici sottili del display e la presenza della S Pen.

Specifiche tecniche e colori

Abbiamo anticipate le specifiche del processore e della RAM dei Galaxy S25, emergono ora nuove informazioni. Un leak ha infatti anticipato quelle che dovrebbero essere i tagli di memoria dei prossimi Galaxy S25. Nello specifico Galaxy S25 e Galaxy S25+ dovrebbero essere disponibili nelle varianti da 256 GB e 512 GB, mentre Galaxy S25 Ultra in quelle da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Per quel che riguarda le colorazioni, invece, Galaxy S25 e Galaxy S25+ dovrebbero essere acquistabili nelle varianti Blue Black, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Mint e Navy o Icy Blue. Molta più scelta invece per Samsung Galaxy S25 Ultra avrà che potrà contare, tra le altre, sulle colorazioni Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Silver Blue, Titanium Pink Gold, Titanium White Silver, Titanium Jade Green e Titanium Jet Black.

Funzionalità inedita di One UI 7

Dalle immagini da cui abbiamo tratto le informazioni sul design della fotocamera è possibile anche scoprire una funzionalità inedita di One UI 7: Now Brief. Questa funzionalità fa parte della nuova barra dinamica, Now Bar, presente nella schermata di blocco (o nell’area delle notifiche), che fornisce l’accesso rapido a informazioni rilevanti e strumenti essenziali.

Nelle immagini promozionali di Samsung si intravede la funzionalità “Now Brief” già anticipata da Samsung e che dovrebbe fornire un riepilogo giornaliero delle informazioni più importanti per l’utente con notifiche intelligenti e personalizzate.

Sketch to Image

Un’altra novità molto interessante è quella che riguarda Sketch to Image, lo strumento di Galaxy AI che consente di disegnare immagini da zero o aggiungere elementi alle foto grazie all’intelligenza artificiale. Ora Samsung ha anticipato alcuni dei miglioramenti di questo tool che saranno resi disponibili con la serie Galaxy S25. Sostanzialmente ci sarà la possibilità di dare istruzioni aggiuntive a Galaxy AI tramite prompt testuale o comandi vocali con Sketch to Image che raccoglierà le informazioni e le utilizzerà per realizzare l’immagine.

In uno degli esempi forniti da Samsung si vede la possibilità di disegnare un gatto utilizzando le dita o la S Pen e scrivere nell’apposita casella di testo (o fornire il comando tramite la voce) “tuta spaziale” per vedere l’intelligenza artificiale generare il disegno di un gatto che indossa una tuta spaziale.

Samsung Galaxy S25 Slim

Notizie meno positive, invece, per quel che riguarda Samsung Galaxy S25 Slim. Nuovi rumor suggeriscono che questa versione verrà rilasciata solamente a maggio. L’assenza di leak più rilevanti è già di per sé un valido motivo per dubitare della sua presenza al Samsung Unpacked del prossimo 22 gennaio. Anche perché degli altri tre modelli della serie Galaxy S25 sappiamo molto se non quasi tutto. A conferma del ritardo nella presentazione ci sono anche le informazioni trovate nel codice della beta di One UI 7 in cui si faceva riferimento all’uscita di Galaxy S25 Slim nel secondo trimestre dell’anno.

Per questo device che potrebbe collocarsi per dimensioni tra il Galaxy S25+ e il Galaxy S25 Ultra e che potrebbe avere uno spessore di soli 6,5 mm e un display AMOLED da 6,6” con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, bisogna attendere probabilmente ancora qualche settimana prima di avere maggiori dettagli.

Intanto è possibile scaricare gli sfondi ufficiali, mentre per acquistare uno dei modelli della nuova serie Galaxy S25 bisognerà attendere probabilmente i primi di febbraio, presumibilmente il 9 febbraio dopo che qualche giorno prima sarà iniziata la distribuzione in India.