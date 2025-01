Più fonti, anche quella responsabile delle informazioni emerse oggi, sostengono che Samsung Galaxy S25 Slim non sarà presentato il 22 gennaio con gli altri tre modelli storici della serie e che dovrebbe essere lanciato intorno al mese di maggio, perciò non nel breve periodo.

Le fonti sono tutte affidabili e quindi c’è da credergli, ciò nonostante possiamo già dargli uno sguardo più approfondito grazie ai colleghi di SmartPrix, in collaborazione con OnLeaks, i quali sono entrati in possesso di diverse informazioni relative alla scheda tecnica e al design, a cui possiamo dare uno sguardo anche grazie a dei render in alta definizione.

Render e specifiche leak anticipano Samsung Galaxy S25 Slim

Partiamo proprio dal design perché dovrebbe essere l’aspetto più scontato poiché simile in tutto e per tutto a quello degli altri modelli: linee squadrate, angoli arrotondati, display e vetro protettivo piatti, fotocamera anteriore al centro del display e sul retro tre oblò a ospitare altrettante fotocamere; la sua particolarità quindi non dovrebbe risiedere tanto nel design quanto più nello spessore, come il nome lascia intendere, perché dovrebbe arrivare sul mercato come uno degli smartphone di Samsung più sottili di sempre con i suoi 6,4 mm, nonostante una batteria bella capiente.

Lo spessore quindi dovrebbe essere ridotto al minimo, tanto da far sì che arrivi sul mercato con l’appellativo di Slim, a differenza delle altre due dimensioni che dovrebbero essere le solite di questo tipo di prodotti e cioè di 159 e 76 mm; lui quindi non dovrebbe essere uno smartphone compatto, a dispetto di quanto l’etichetta slim possa lasciar pensare.

Tolta la particolarità dello spessore, come dicevamo, lui dovrebbe essere una specie di variante cool dei tre modelli che arriveranno a breve e perciò non solo vantare lo stesso design ma montare anche gran parte degli stessi componenti hardware: il leak, infatti, sostiene che dovrebbe avere il cassetto per la SIM, un microfono, la porta USB-C e il singolo altoparlante nella parte inferiore, proprio come gli altri modelli, tre fotocamere con design circolare da 200, 50 e 50 MP sul retro, 12 GB di RAM, Android 15 con One UI 7, un display da 6,7-6,8 pollici e, udite udite, lo Snapdragon 8 Elite, attuale SoC di punta di Qualcomm.

Ci aspettiamo quindi che arrivi sul mercato con qualche rinuncia qua e là, magari sulla resistenza ad acqua e polvere e sui materiali, con il plus dello spessore sottile e con un prezzo inferiore, diciamo di 2-300 euro, rispetto a quello del modello base dei tre che saranno presentati nei prossimi giorni. Lui, come dicevamo e sostengono varie fonti, dovrebbe essere annunciato nel mese di maggio, perciò non ce lo aspettiamo a breve e ci sarà tempo per chiarire i tanti dubbi che ancora ci sono sul suo conto.