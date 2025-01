Il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe rappresentare una piccola delusione per gli appassionati della S Pen, lo storico pennino che ha caratterizzato la serie Note prima e la gamma Ultra poi. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, il nuovo flagship del colosso coreano potrebbe infatti dire addio ad alcune funzionalità che hanno reso la S Pen uno strumento tanto versatile quanto apprezzato.

La notizia arriva dal noto leaker Ishan Agarwal (@ashanagarwal24), secondo cui il principale “colpevole” di questo downgrade sarebbe la rimozione della connettività Bluetooth dalla S Pen del Samsung Galaxy S25 Ultra. Una scelta che, se confermata, avrebbe ripercussioni significative sull’esperienza d’uso del dispositivo, in particolare per quanto riguarda due funzionalità molto amate: le Air Actions e il controllo remoto della fotocamera.

Exclusive: S Pen on the Samsung Galaxy S25 Ultra will no longer feature Bluetooth according to retail sources!

Which means you will lose certain features like gestures & remote control.

How do you feel about this downgrade? #GalaxyS25Ultra pic.twitter.com/ASDKB06nsx

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 10, 2025