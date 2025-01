Nelle scorse ore finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale di Samsung: l’attesissima serie Samsung Galaxy S25 sarà presentata mercoledì 22 gennaio in occasione del primo evento Galaxy Unpacked del 2025, in programma per le ore 19,00.

Ciò non ha fermato il flusso di indiscrezioni relative ai nuovi smartphone di punta del colosso coreano e nelle scorse ore un altro interessante contributo è arrivato dal popolare leaker Roland Quandt, che ha condiviso alcuni dettagli su quella che dovrebbe essere la dotazione tecnica di Samsung Galaxy S25 Ultra.

Ancora anticipazioni su Samsung Galaxy S25 Ultra

A dire del leaker, il modello Ultra della nuova generazione di punta di Samsung potrà contare su un display AMOLED 2X LTPO con refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+ e luminosità di picco fino a 2.600 nit e sarà animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite (ossia la CPU più potente tra quelle attualmente disponibili).

Passando alla memoria, gli utenti dovrebbero poter contare su tre varianti: 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione o 16 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione.

Ed ancora, sempre secondo Roland Quandt, Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe vantare il supporto alla ricarica rapida a 45 W via cavo e a 25 W in modalità wireless (con gli standard Qi2 e PMA)

Infine, buone notizie vi sarebbero anche per quanto riguarda dimensioni e peso, in quanto il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe essere più leggero (219 grammi) e meno spesso (162,8 x 77,6 x 8,2 mm le sue dimensioni) rispetto al modello della generazione precedente.

Il conto alla rovescia per l’evento di lancio è oramai partito e sarà interessante scoprire la data di disponibilità e i prezzi ufficiali.