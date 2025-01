Il CES 2025 è stato il teatro di presentazione di quella che potrebbe essere la prima grande rivoluzione per smartwatch degli ultimi anni: Samsung ha infatti mostrato per la prima volta un display con tecnologia MicroLED in grado di portare luminosità e nitidezza ad un livello mai visto anche su dispositivi indossabili.

Questo prototipo di Samsung Display può infatti vantare una luminosità di picco mai raggiunta finora da schermi di questo tipo, raggiungendo i 4000 nit. Per fare un confronto, il prototipo mostrato al CES 2025 è il 33% più luminoso del display OLED che abbiamo avuto modo di apprezzare su Samsung Galaxy Watch Ultra, che già di suo era uno dei migliori sul mercato.

Con una dimensione di 2,1 pollici e una risoluzione di 418 x 540 pixel, questo display MicroLED offre una densità di pixel di 326 ppi, laddove lo schermo di Galaxy Watch Ultra si presenta con una risoluzione di 480 x 480 pixel e una densità di 327 ppi. Questo paragone è degno di nota, poiché significa che Samsung è riuscita a raggiungere anche sugli schermi MicroLED degli standard paragonabili a quelli degli schermi OLED, che finora non erano stati possibili.

Schermi OLED e MicroLED a confronto

Gli schermi MicroLED mantengono tutti i principali vantaggi degli schermi OLED, come la capacità di auto-illuminarsi garantendo neri profondi, contrasti infiniti e un’ampia angolazione di visione. Data la loro natura intrinseca, però, gli schermi MicroLED hanno una durata di vita più lunga rispetto agli schermi OLED e si distinguono per la loro velocità di risposta superiore, una maggiore efficienza energetica e una resistenza a temperature estreme, evitando così danni dovuti all’eccessivo calore.

La loro tecnologia si presta quindi perfettamente ad essere implementata all’interno dei dispositivi indossabili: sebbene lo smartwatch mostrato da Samsung durante il CES 2025 fosse solo un prototipo non utilizzabile, secondo alcune fonti il colosso coreano è già al lavoro su un dispositivo della serie Galaxy Watch con questo tipo di display che potrebbe debuttare già nel 2025, probabilmente proprio come successore del modello Ultra.

Il produttore non è però l’unico interessato in questo tipo di tecnologia, visto che dovremmo vedere schermi MicroLED anche sulla nuova serie Fenix 8 di Garmin e persino nella terza generazione di Apple Watch Ultra, che secondo alcune indiscrezioni in rete dovrebbe essere andato incontro ad alcuni ritardi nello sviluppo e potrebbe vedere la luce soltanto del 2026.