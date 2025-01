Sebbene per il momento le attenzioni di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori siano focalizzate sulla serie Samsung Galaxy S25, il cui lancio ufficiale è in programma per il 22 gennaio, il colosso coreano è al lavoro anche su altri modelli per affrontare il 2025 e uno dei più interessanti è senza dubbio rappresentato da Samsung Galaxy A56.

Il nuovo smartphone di fascia media di Samsung nelle scorse ore è stato al centro di alcune indiscrezioni che provano a darci un’idea di ciò che potrebbe essere in grado di offrire agli utenti.

Le ultime anticipazioni su Samsung Galaxy A56

Dal database del TENAA, l’ente cinese che si occupa di telecomunicazioni, arrivano nuove immagini di Samsung Galaxy A56, condivise da Max Jambor su X, grazie alle quali abbiamo la possibilità di osservare lo smartphone sia frontalmente che posteriormente.

E porprio guardando la parte posteriore possiamo notare che il modulo fotografico ricorda un po’ quello di uno degli smartphone più popolari di Samsung, ossia Samsung Galaxy Note 10.

Altri interessanti dettagli su Samsung Galaxy A56 ci arrivano dalla certificazione rilasciata dal MIIT per la variante cinese dello smartphone (numero modello SM-A5660), che potrà contare su una batteria da 4.905 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 45 W (così come Samsung Galaxy S24 Ultra e, presumibilmente, anche Samsung Galaxy S25 Ultra).

Tra le altre sue caratteristiche vi sono il supporto 5G, il supporto dual SIM e le connettività GPS, A-GPS, Beidou e GLONASS.

Probabilmente per il lancio sul mercato di questo nuovo smartphone di fascia media di Samsung ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese. Staremo a vedere.