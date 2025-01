Samsung sta pianificando di lanciare un nuovo “abbonamento” prima del suo evento Galaxy Unpacked che farà da trampolino di lancio per la nuova gamma Samsung Galaxy S25.

L’abbonamento non è relativo alle funzionalità Galaxy AI di terze parti, in quanto sono gratuite almeno fino alla fine del 2025, ma riguarda i dispositivi Galaxy.

Samsung lancia un nuovo piano di acquisto per gli smartphone Galaxy

ETNews riporta che in una conferenza stampa al CES 2025 il vicepresidente CEO di Samsung Electronics Han Jong-hee ha anticipato che a partire dal mese di febbraio l’azienda lancerà un abbonamento “AI Subscription Club” che in realtà è un piano di rateizzazione per gli smartphone Samsung Galaxy con alcuni servizi post-vendita inclusi.

Questo abbonamento è stato menzionato insieme a Ballie, il robot domestico dotato di intelligenza artificiale mostrato al CES 2024 e che arriverà sul mercato nella prima metà del 2025.

Samsung Electronics ha già introdotto un “servizio di abbonamento” per gli elettrodomestici a dicembre dello scorso anno e nonostante siano passate solo alcune settimane le vendite in questa modalità ora rappresentano già il 30% degli elettrodomestici venduti presso Samsung Store.

Il colosso sudcoreano spera che la formula si rivelerà un successo anche per gli smartphone, ma inizialmente questo abbonamento sarà disponibile esclusivamente in Corea del Sud.