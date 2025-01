La serie REDMI Note 14 ha esordito in Cina alla fine del mese di settembre, ma è finalmente arrivato il momento di accoglierla a livello globale e in Italia: la gamma arriva da noi con ben cinque modelli, ossia REDMI Note 14, REDMI Note 14 5G, REDMI Note 14 Pro, REDMI Note 14 Pro 5G e REDMI Note 14 Pro+ 5G. Andiamo a scoprire da vicino tutti questi smartphone Android in arrivo, tra peculiarità e differenze.

La serie REDMI Note 14 arriva in Italia: ci sono ben 5 nuovi smartphone

La serie REDMI Note 14 punta soprattutto sull’esperienza utente, su un sistema fotografico AI ad alta risoluzione e su una “Ultra-resistenza All-Star” senza precedenti: il tutto con miglioramenti a tutto tondo rispetto alla serie precedente e funzionalità definite come di livello flagship a un pubblico sempre più ampio. Procediamo con ordine e scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere tra fotocamere, specifiche tecniche, design e funzionalità, prima di dare un’occhiata ai prezzi.

Il comparto fotografico della serie REDMI Note 14

Il sistema fotografico dei nuovi smartphone Android è stato progettato per alzare l’asticella, soprattutto sui modelli Pro: questi ultimi sono caratterizzati da un potente sistema AI con fotocamera da 200 MP, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e opzioni di zoom avanzate per una maggiore versatilità; abbiamo zoom ottico lossless 2x e 4x e zoom digitale fino a 30x di REDMI Note 14 Pro+ 5G e REDMI Note 14 Pro 5G, o zoom digitale fino a 20x per REDMI Note 14 Pro. REDMI Note 14 e REDMI Note 14 5G sono invece dotati di un sistema AI con fotocamera principale da 108 MP.

Restando sulle foto, la serie può contare su fotocamere anteriori potenziate: a distinguersi è soprattutto REDMI 14 Pro, con fotocamera da 32 MP, ma l’intera gamma può contare su un grandangolo 0,8x per selfie di gruppo e autoscatti a raggio più ampio. Tra le funzionalità creative integrate a bordo abbiamo gli scatti dinamici (che danno vita a ogni immagine con un piccolo movimento) e il Dual video, che permette di registrare video simultaneamente con la fotocamera anteriore e posteriore.

I modelli Pro offrono funzioni AI avanzate come AI Image Expansion (che estende lo sfondo per scatti ancora più coinvolgenti) e AI Erase Pro (che permette di rimuovere facilmente eventuali oggetti indesiderati dalle foto): entrambe arriveranno tramite aggiornamento a partire dalla fine di gennaio 2025. Gli altri modelli possono invece contare su AI Erase e su IA Sky (per cambiare facilmente gli sfondi).

Prestazioni e altre specifiche tecniche della serie REDMI Note 14

La serie REDMI Note 14 promette prestazioni elevate e batterie generose, ma naturalmente le specifiche variano anche sensibilmente tra un modello e l’altro. REDMI Note 14 Pro+ 5G può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm, affiancato a una batteria da 5110 mAh (che funziona anche a temperature fino a -20° C) con ricarica rapida cablata HyperCharge da 120 W. Gli altri modelli dispongono invece di chipset MediaTek, tra Dimensity 7300-Ultra, Dimensity 7025-Ultra, Helio G100-Ultra ed Helio G99-Ultra, comunque abbinati a batterie da 5110 e 5500 mAh (così da garantire la copertura di almeno una giornata intensa).

Tutta la serie è dotata di batterie a ciclo lungo progettate per il lungo termine: secondo il produttore mantengono almeno l’80% della loro capacità dopo 1600 cicli di carica completi. Questi risultati possono essere raggiunti anche grazie alla ricarica intelligente e alla previsione dell’invecchiamento basata su big-data, che lavorano insieme per ottimizzare il processo di ricarica e mantenere proattivamente la salute della batteria.

La nuova serie REDMI offre vivaci display eye-care con refresh rate fino a 120 Hz, e i modelli di punta (Note 14 Pro+ 5G e Note 14 Pro 5G) alzano l’asticella attraverso pannelli con risoluzione 1,5K per far risaltare ogni dettaglio e una luminosità di picco di 3000 nit. Tutti e cinque i modelli possono contare sulle certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (a livello hardware), Flicker Free e Circadian Friendly per ridurre al minimo l’esposizione alla luce blu e rendere più confortevole l’uso prolungato.

Ecco uno sguardo più approfondito a tutte le specifiche tecniche, con le principali differenze evidenziate.

Specifiche tecniche di REDMI Note 14 Pro+ 5G: display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (2712 x 1220) e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm

a 4 nm 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 2.2

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (con OIS , f/1.65), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4)

, f/1.65), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4) fotocamera anteriore da 20 MP (f/2.2)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, porta USB Type-C

dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, porta USB Type-C dual speaker con Dolby Atmos

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5110 mAh con ricarica rapida cablata HyperCharge da 120 W

dimensioni e peso: 162,53 x 74,67 x 8,75/8,85 mm, 205/201 g

Specifiche tecniche di REDMI Note 14 Pro 5G: display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (2712 x 1220) e refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm

a 4 nm 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 2.2

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (con OIS , f/1.65), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4)

, f/1.65), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4) fotocamera anteriore da 20 MP (f/2.2)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, porta USB Type-C

dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, porta USB Type-C dual speaker con Dolby Atmos

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5110 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W

dimensioni e peso: 162,33 x 74,42 x 8,4/8,55 mm, 190 g

Specifiche tecniche di REDMI Note 14 Pro: display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080) e refresh rate fino a 120 Hz

(2400 x 1080) e refresh rate fino a 120 Hz SoC MediaTek Helio G100-Ultra a 6 nm

a 6 nm 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 2.2

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (con OIS , f/1.65), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4)

, f/1.65), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4) fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.2)

(f/2.2) connettività 4G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C dual speaker con Dolby Atmos

certificazione IP64 contro acqua e polvere

contro acqua e polvere batteria da 5500 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W

con ricarica rapida cablata da 45 W dimensioni e peso: 162,16 x 74,92 x 8,24 mm, 180 g

Specifiche tecniche di REDMI Note 14 5G: display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080) e refresh rate fino a 120 Hz

(2400 x 1080) e refresh rate fino a 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra a 6 nm

a 6 nm 6, 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 2.2

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (con OIS , f/1.7), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4)

, f/1.7), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4) fotocamera anteriore da 20 MP (f/2.2)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C dual speaker con Dolby Atmos

certificazione IP64 contro acqua e polvere

batteria da 5110 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W

con ricarica rapida cablata da 45 W dimensioni e peso: 162,4 x 75,7 x 7,99 mm, 190 g

Specifiche tecniche di REDMI Note 14: display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080) e refresh rate fino a 120 Hz

(2400 x 1080) e refresh rate fino a 120 Hz SoC MediaTek Helio G99-Ultra a 6 nm

a 6 nm 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (f/1.7), sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4) e sensore macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 20 MP (f/2.2)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C dual speaker con Dolby Atmos

certificazione IP54 contro acqua e polvere

batteria da 5500 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W

con ricarica rapida cablata da dimensioni e peso: 164,84 x 78,15 x 8,16 mm, 200 g

L’intera serie può contare su Xiaomi HyperOS, sulle funzionalità di Google Gemini e su Cerchia e cerca con Google, che consente di cercare rapidamente maggiori informazioni su quanto viene visualizzato sullo schermo.

Design e resistenza

La serie REDMI Note 14 è stata realizzata per soddisfare le esigenze della vita di tutti i giorni, e mette a disposizione una maggiore resistenza alle cadute, ai graffi e agli imprevisti in generale. Tutti i modelli della nuova gamma di smartphone sono stati costruiti con questi punti in mente, ma REDMI Note 14 Pro+ 5G e REDMI Note 14 Pro 5G puntano più in alto grazie alla struttura “All-Star Armor“, che include telaio composito in alluminio ad alta resistenza, schiuma assorbente e materiali ammortizzanti in polimero. I modelli Pro possono contare sul vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 per ulteriore resistenza ai graffi, mentre il retro di Pro+ 5G offre vetro Gorilla Glass 7i oppure pelle vegana (a seconda della variante scelta).

REDMI Note 14 Pro 5G e Note 14 Pro+ 5G offrono anche la certificazione IP68 contro acqua e polvere; REDMI Note 14 Pro e REDMI Note 14 5G offrono la certificazione IP64, mentre il meno costoso REDMI Note 14 si deve “accontentare” della certificazione IP54. In poche parole, i primi sono protetti da immersione, mentre gli altri dagli spruzzi di acqua. Tutta la gamma è comunque dotata di un display ottimizzato per funzionare in condizioni di bagnato.

Le colorazioni tra cui scegliere variano in base al modello scelto, ma alcune risultano in comune:

REDMI Note 14: Lime Green, Ice Blue e Midnight Black;

REDMI Note 14 5G: Midnight Black, Lavender Purple e Coral Green;

REDMI Note 14 Pro: Aurora Purple, Ocean Blue e Midnight Black;

REDMI Note 14 Pro 5G: Midnight Black, Coral Green e Lavender Purple;

REDMI Note 14 Pro+ 5G: Midnight Black, Lavender Purple e Frost Blue.

Prezzi e uscita della serie REDMI Note 14 in Italia

La serie REDMI Note 14 è disponibile all’acquisto dal 15 gennaio 2025 sul sito ufficiale mi.com, su Amazon, presso gli Xiaomi Store Italia, i principali rivenditori di elettronica di consumo e gli operatori telefonici. I prezzi consigliati per il nostro Paese sono i seguenti: