Tra le varie applicazioni che il colosso di Mountain View offre ai propri utenti, figura anche Google Keep, software molto apprezzato il cui scopo è quello di fornire uno strumento utile e comodo per prendere note e appunti.

L’applicazione in questione riceve, come molte altre, diverse attenzioni da parte del team di sviluppatori dedicato, nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto per esempio un cambio di interfaccia per il selettore dell’account uniformatosi a quello introdotto in altre app dell’azienda, il possibile arrivo di nuovi sfondi e altre novità, ma abbiamo anche visto come l’app si sia rinnovata dal punto di vista grafico portando giovamento all’esperienza d’uso, o ancora abbiamo visto un’anticipazione della modalità di scrittura a mano.

Oggi invece, grazie al lavoro svolto dal cacciatore di codici assembledebug, diamo insieme un’occhiata ad alcune novità che potrebbero diventare disponibili con una futura versione di Google Keep.

In test alcune comode novità per Google Keep

Lo sviluppatore menzionato in apertura ha individuato alcune interessanti novità nella versione 5.25.014.03.90 dell’app Google Keep per Android, al momento non disponibili per gli utenti.

Una di queste riguarda la possibilità di utilizzare il software per le note vocali, l’app permette già all’utente di creare una nuova nota di testo, per farlo è necessario selezionare l’opzione Registrazione nascosta nel menu Aggiungi. Google sembra però intenzionata a semplificare l’esperienza d’uso di questa funzionalità, probabilmente per andare incontro agli utenti che ne fanno un uso frequente.

Come potete notare dall’immagine qui sopra l’azienda sembra intenzionata ad inserire una nuova voce nel FAB dell’applicazione, un pulsante dedicato alla creazione di note audio che permetterà di accedere rapidamente alla funzionalità di conversione da voce a testo.

Questa però non è l’unica novità che potrebbe ricevere Google Keep nel prossimo futuro, è stata infatti individuata una nuova opzione nelle Impostazioni dell’app che potrebbe tornare utile a tutti coloro che utilizzano il software esclusivamente per la creazione di note di testo (prima immagine nella galleria qui sotto): “Crea note di testo con un singolo tocco“. L’abilitazione della nuova opzione rimuoverà tutte le altre opzioni dal FAB di Keep, consentendo di creare direttamente una nuova nota di testo.

In ultimo, come potete notare dalla seconda immagine qui sopra, sembra che Google stia lavorando ad alcune modifiche visive per Keep, tra cui una nuova animazione di aggiornamento che mostra forme diverse quando scorri verso il basso nella schermata iniziale e icone aggiornate per le categorie di ricerca.

Al momento non ci sono indicazioni circa le tempistiche di distribuzione delle novità appena viste per tutti gli utenti, sarà necessario attendere per scoprirlo.