Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento dei tanti servizi e app offerti dal colosso di Mountain View e l’ultimo esempio in tale senso è quello che ci arriva da Google Keep.

Con un messaggio mostrato all’apertura all’interno di un apposito banner, l’applicazione (sia quella dedicata ai dispositivi Android che quella per iOS) chiede agli utenti di “ricaricare Keep”, in quanto sono disponibili nuove funzionalità.

Una piccola modifica per Google Keep su Android

Questo è il messaggio che viene mostrato agli utenti: “Nuove funzionalità disponibili in Keep. Le tue note verranno salvate prima del ricaricamento. Potrebbe volerci un po’ di tempo”.

In pratica, tutte le note vengono prima salvate sul cloud e poi rimosse dal dispositivo e il tempo occorrente per la procedura può variare a seconda del quantitativo di immagini presenti (possono essere necessari alcuni minuti).

Chi desidera rinviare questa operazione ad un altro momento, magari perché non può fare affidamento su una rete WiFi, può cliccare sull’apposito tasto per nascondere temporaneamente il messaggio.

Dal punto di vista delle funzionalità non sembrano esserci novità evidenti dopo che viene effettuato il ricaricamento di Google Keep, operazione che sembra sia stata richiesta a tutti gli utenti.

Una piccola novità, riscontrata con l’ultima versione di Google Keep per Android (la v. 5.24.492) riguarda invece l’aspetto grafico: i fogli nelle note, infatti, nella parte superiore presentano gli angoli arrotondati mentre gli altri elementi sono rimasti invariati.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Google Keep per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 25.24.492 la trovate qui.

L’app può essere scaricata anche da Google Play Store attraverso il seguente badge: