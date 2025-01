Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle tante applicazioni del colosso di Mountain View e l’ultimo esempio in tal senso ci arriva da Google Keep.

Lo scorso novembre gli sviluppatori hanno riprogettato la versione di questa app per i dispositivi basati su Android per consentire la creazione di nuove note attraverso un processo a due fasi e pare che adesso sia arrivato il momento di compiere un ulteriore passo in avanti, introducendo un sistema di creazione di una nota con un singolo tocco.

Ricordiamo che Google Keep è la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di creare in modo rapido delle note su qualsiasi argomento o attività, con la possibilità di impostare appositi promemoria (ciò anche usando la voce, con la nota che viene trascritta automaticamente) e di condividere con amici e parenti le note.

Google Keep introduce una comoda scorciatoia

In seguito alla riprogettazione di fine 2024, una volta toccato il tasto FAB, l’app mostra un menu con quattro voci (ossia Testo, Elenco, Disegno e Immagine), rendendo la creazione di una nuova nota piuttosto intuitiva.

Con la versione 5.25.014.03.90 di Google Keep viene introdotta un’opzione per creare una nota di testo con un singolo tocco, disponibile sotto forma di un interruttore nelle impostazioni insieme alle altre opzioni di visualizzazione.

Una volta abilitata tale nuova opzione, se si tocca il tasto FAB diviene possibile iniziare subito a scrivere una nuova nota mentre si può accedere agli altri tipi di nota dal menu “+” nell’angolo in basso a sinistra.

Questa nuova funzionalità al momento non è disponibile a livello globale e probabilmente richiede un aggiornamento lato server da parte di Google.

Questa nuova funzionalità al momento non è disponibile a livello globale e probabilmente richiede un aggiornamento lato server da parte di Google.