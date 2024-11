Qualche settimana fa avevamo anticipato tra le possibili novità di Google Keep quella legata alla modalità di scrittura a mano. Ora emergono ulteriori dettagli su ciò che sarà possibile fare sfruttando questa interessante funzionalità.

Le note di Google Keep diventano ancora più originali e personalizzate

Anche se non è ancora attiva e non è stata rilasciata ufficialmente, nella versione 5.24.422.02.90 dell’app Google Keep è stato possibile attivare la modalità di scrittura a mano. La modalità di scrittura a mano aggiunge diverse funzionalità per modificare e personalizzare le note. Google Keep prevede da tempo la funzione “Grab image text” che consente di sfruttare alcune funzionalità OCR tramite le quali incorporare in una nota porzioni di testo provenienti da file di immagini e anche appunti realizzati con gli strumenti di disegno presenti nell’applicazione. Il principale limite di questa funzionalità è l’impossibilità di modificare il testo incorporato nella nota. Le cose potrebbero cambiare con la modalità di scrittura a mano.

Come si può apprezzare da questo video, con la nuova modalità di scrittura a mano si potranno modificare le parti di testo incorporate nelle note. Il cuore della nuova modalità di scrittura è la possibilità di selezionare qualsiasi porzione di testo e gestirla liberamente. La si può ‘copiare come testo’ e anche modificare, cambiando colore, posizione, dimensione e orientamento. Oltre a consentire di creare note uniche (che potrebbero essere anche esportate in PDF) è possibile decidere di copiare come testo solo alcune parti, come per esempio le note in calce a una pagina di un libro o le citazioni all’interno di un documento.

Inoltre Google Keep potrebbe migliorare il riconoscimento della propria grafia. Nelle impostazioni dell’app è stata infatti trovata un’opzione che consente di controllare manualmente se è disponibile un aggiornamento per il riconoscimento della scrittura a mano. Questa opzione sembra essere destinata ad aggiornare il modello che l’applicazione utilizza per convertire la scrittura a mano in testo. Infatti, dopo aver cliccato su questo tasto la funzionalità mostrata nel video ha iniziato a funzionare. Non è da escludere che in futuro, anche quando la modalità di scrittura a mano verrà rilasciata definitivamente, questa opzione non sarà più visibile nelle impostazioni in quanto Google sarebbe in grado di mantenere comunque aggiornato il modello di scrittura, anche indipendentemente dai normali aggiornamenti dell’app.