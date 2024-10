A inizio di settembre abbiamo segnalato il nuovo design dell’account switcher che Google stava pensando di introdurre. Lo abbiamo visto su Gmail e ora anche Google Keep si trovano tracce di questo cambiamento. Una modifica che probabilmente si estenderà anche alle altre app dell’ecosistema Google in quanto segue la nuova politica di design del colosso di Mountain View.

Un cambiamento in linea con Material Design 3

Oggi aprendo Google Keep e volendo cambiare account è necessario cliccare sull’immagine del proprio profilo per veder comparire una finestra pop-up con i vari account associati da selezionare. L’aggiornamento dell’interfaccia mostra invece un commutatore a schermo intero con il passaggio da un account all’altro che risulta molto più veloce e fluido.

New account switcher in Google Keep. 👀 (Not available yet for everyone) pic.twitter.com/2IAqjaELf8 — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) October 9, 2024

La differenza tra la vecchia e la nuova interfaccia dell’account switcher di Google Keep (e prima di Gmail) è che la visualizzazione è ora a schermo intero e che per chiuderla è necessario premere sul tasto indietro o su quello di chiusura della pagina non potendo più toccare al di fuori della finestra di dialogo in quanto non c‘è più questo spazio.

Il restyling emerso prima su Gmail e ora su Keep mostra il nuovo approccio che Google sta seguendo in linea con Material Design 3. Le linee guida dell’ultima versione del sistema di progettazione open source di Google, infatti, sottolineano come gli elementi dell’interfaccia utente debbano essere intuitivi, consentire una navigazione chiara, pulita e ordinata, rendere l’interfaccia accessibile per tutti gli utenti anche ricorrendo agli indicatori visivi.

Il nuovo account switcher a schermo risponde alle nuove indicazioni di Material Design 3. Il risultato è un’interfaccia dallo stile più moderno e che riduce al minimo le distrazioni. È quindi molto probabile che anche altre app prossimamente adotteranno la stessa interfaccia. Google non ha parlato di queste modifiche né, quindi, annunciato ufficialmente la loro esistenza o un possibile calendario di rilascio; bisognerà quindi attendere ulteriori conferme magari prima dell’arrivo di Android 15.