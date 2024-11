L’applicazione di Google Keep per Android sta subendo l’ennesima opera di rinnovamento grafico, che nel caso di specie tocca il FAB (floating action button) per la creazione di nuove note: il nuovo design — maggiormente in linea con lo stile Material You — modifica anche il modo in cui gli utenti interagiranno con l’app.

Come cambia il FAB di Google Keep in Material You

Sono ormai diversi anni che Google sta portando avanti il rinnovamento dell’interfaccia grafica di tutte le proprie applicazioni secondo i dettami del design language meglio noto come Material You (aka Material Design 3) e, nel caso di Google Keep, risale al 2021 la sostituzione del vecchio FAB di forma circolare con quello attuale, quadrato con gli angoli arrotondati.

Finora, la porzione inferiore dell’interfaccia grafica di Keep era occupata da una barra comprensiva dei tasti per creare un nuovo elenco, un nuovo disegno, una nota audio e una nota fotografica; nell’angolo in basso a destra, la barra presenta un piccolo ritaglio per fare posto dal tasto “+” coi quattro colori di Big G. Ebbene, un simile approccio stilistico sembra fuori posto nell’epoca del Material You, per questo motivo il team di Google è intervenuto per introdurre un aggiornamento tanto grafico quanto pratico.

Come potete vedere dagli screenshot seguenti, Google Keep abbandona la barra di cui sopra in favore di un solo tasto “+”, che conserva inalterata la forma, ma perde i colori, adattandosi al sistema Dynamic Color del Material You. Cambia anche il comportamento del tasto in questione: mentre in precedenza bastava un singolo tocco per iniziare a scrivere una nota testuale, adesso il primo tocco serve ad aprire le pillole delle quattro modalità disponibili — Immagine, Disegno, Elenco, Testo —, rendendone così necessario un secondo per iniziare a creare la nota. Sparisce, dunque, la voce dedicata alle note audio: è possibile iniziare a registrare solo dopo aver già creato una nota; pur in mancanza di conferme ufficiali, non si può fare a meno di pensare che questa scelta di Google sia figlia della consapevolezza che, esistendo un’app dedicata e avanzata come Google Recorder, la creazione di note audio tramite Keep non rappresenti più una priorità per gli utenti.

Con questo aggiornamento, Keep si allinea ad altre app di Google come Tasks, Documenti, Fogli e non solo. La novità è in roll out lato server e risulta disponibile con la versione 5.24.432.x di Google Keep per Android, scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante. Lo stesso cambiamento non sembra essere ancora approdato nell’app per iOS.