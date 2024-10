Di Google Keep abbiamo recentemente parlato del cambio dell’interfaccia dell’account switcher e della presenza della relativa estensione nell’app Google Gemini. Ora stanno per essere aggiunte una serie di novità che introducono tante opzioni per creare le note. Queste novità arrivano con Android 15 e il supporto alla nuova funzionalità per prendere appunti avviando la relativa app dalla schermata di blocco introdotta con l’ultima versione del sistema operativo di Google. Di per sé le nuove funzioni non sono ancora disponibili ufficialmente ma sono state scovate analizzando la versione 5.24.422.02.90 dell’app Google Keep.

Un nuovo approccio per la creazione delle note

Previous Next Fullscreen

Google Keep sta abbandonando l’attuale approccio alla creazione delle note in favore di un’esperienza più ricca e diversificata. Tra le principali novità che presto potrebbero arrivare c’è quella che prevede, tramite il pulsante FAB rinnovato, la possibilità di scegliere tra testo semplice, un elenco con caselle di controllo, una nota basata su immagini e una creata tramite la modalità di scrittura a mano. Quest’ultima funzionalità funziona bene sia con i tablet e i dispositivi che utilizzano un pennino che tramite il dito. L’aspetto forse più interessante è che anche nella modalità di scrittura a mano è possibile aggiungere blocchi, immagini e gli altri elementi e personalizzazioni.

La modalità di scrittura a mano sarà qualcosa di diverso e separato rispetto alle note che già nella versione attuale di Google Keep è possibile disegnare.

Le due modalità non si influenzeranno tra loro e sarà possibile scegliere tra l’attuale interfaccia di disegno e la nuova che consente di inserire immagini nelle note, ma anche di ridimensionarle, tagliarle e spostarle all’interno di esse. La differenza sta per ora nella posizione del titolo: è in alto nelle note scritte a mano mentre è in basso nelle note disegnate come nella versione attuale.

Inoltre dovrebbero essere previsti nuovi sfondi e la possibilità di esportare le note create con la nuova modalità di scrittura a mano anche come PDF a differenza delle note disegnate che possono essere condivise solamente come immagini.