Dopo la recente anticipazione sulla modalità di scrittura a mano (che non è ancora disponibile) abbiamo ora la possibilità di scoprire una nuova modalità di input in Google Keep: “Aiutami a disegnare”. Analizzando la versione 5.24.462.04.90 di Google Keep, infatti, è stato possibile attivare questa nuova funzione che consente di migliorare artisticamente bozze e schizzi di disegni a mano libera. Come? Con l’intelligenza artificiale generativa, ovviamente.

Cosa sappiamo su “Aiutami a disegnare” di Google Keep

Da quello che emerge dalle prime analisi dell’ultima versione di Google Keep, la funzione “Aiutami a disegnare” farebbe parte della più ampia modalità “text to sketch”. Dalle prime prove sembrerebbe avere un funzionamento simile a quello di Drawing Assist di Samsung Galaxy AI.

Come si può notare meglio dalle immagini e dal video, dopo aver inserito degli schizzi con la penna (al momento non è possibile importare immagini preesistenti) è possibile evidenziare l’elemento sul quale si vuole intervenire e premere sul tasto “Aiutami a disegnare” per ottenere il relativo aiuto.

A questo punto si apre una schermata con una casella di testo dove digitare il prompt con lo strumento che suggerisce una varietà di stili utili a ottenere ciò di cui si ha bisogno. Tra gli esempi ci sono quelli per disegni a matita colorata ombreggiata, rendering monocromatici a inchiostro o grafiche vettoriali. Potrebbe essere inclusa la funzione ‘testo da disegnare’, che consente di descrivere il disegno desiderato.

Una volta deciso quale effetto utilizzare Google Keep inizia a generare il risultato finale. Purtroppo dai test condotti sulla versione 5.24.462.04.90 dell’app non è possibile visualizzare il lavoro terminato. La modalità “Aiutami a disegnare”, infatti, non è ancora funzionante in quanto è in fase di sviluppo.

Ma è già molto interessante capire come sta evolvendo Google Keep. Recentemente l’app ha ricevuto un importante restyling che, oltre a introdurre diversi elementi in linea con lo stile Material You, ha semplificato l’esperienza d’uso. La modalità “Aiutami a disegnare” si aggiunge a quella di scrittura a mano di cui abbiamo già parlato e che anticipano diverse novità che probabilmente saranno distribuite a breve andando a potenziare le capacità di utilizzo di questa applicazione.