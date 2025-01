Quick Share è il servizio predefinito per la condivisione su tutti i dispositivi Android, nato dalle ceneri di Nearby Share (o Condivisione nelle vicinanze per noi italiani, il precedente servizio di default per la condivisione di file via Wi-Fi Direct e Bluetooth sul robottino), nonché dalla partnership tra Samsung e Google che hanno deciso di unire le forze per fondere il servizio in questione con quello proprietario dell’azienda coreana.

Quick Share ha ricevuto alcune piccole attenzioni nel corso del tempo da parte dell’azienda, che si è impegnata sia per miglioramenti grafici con l’introduzione di alcuni aspetti estetici del Material Design 3, sia con nuove funzioni; di recente inoltre abbiamo visto come Google avesse avviato il test di una nuova interfaccia di condivisione per il servizio, con lo scopo di rendere più chiare le tempistiche di trasferimento dei file, funzionalità in seguito ampiamente distribuita.

Nelle ultime ore, Google ha avviato il rilascio di una comoda novità per Quick Share, già intravista nel mese di settembre, ufficialmente annunciata a inizio dicembre e il cui rilascio graduale è iniziato a metà del mese scorso; stiamo parlando dell’implementazione dei codici QR.

Molti più utenti ricevono la possibilità di condividere file tramite codici QR con Quick Share

Quick Share è uno strumento decisamente comodo, che venga utilizzato per trasferire file tra i propri dispositivi o verso quelli di altri però, può capitare che a volte non tutto funzioni correttamente; tra errate configurazioni del servizio o errori di connessione dovuti alla rete, può succedere che gli utenti non riescano ad individuare il dispositivo verso cui inviare i file.

Grazie all’ultima novità introdotta da Google però tutto è ora più semplice: lo strumento di condivisione mette a disposizione degli utenti in maniera più ampia la possibilità di inviare file tramite codici QR. La novità permette di velocizzare la condivisione di un file, durante la ricerca di dispositivi nelle vicinanze l’utente visualizza ora un nuovo pulsante “Usa codice QR”, se cliccato lo smartphone Android provvede a generare un codice univoco scansionabile dal dispositivo ricevente tramite l’app fotocamera, circostanza che abilita la connessione tra i due dispositivi dando il via alla condivisione del file.

La novità in questione è in fase di distribuzione su tutti i dispositivi Android e sembra legata alla versione 24.49.33 dei Google Play Services, qualora non riusciste ancora a visualizzarla sarà necessario attendere un po’.