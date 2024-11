Precedentemente noto come Nearby Share, Quick Share è stato introdotto da Google nel 2020 su tutti i dispositivi con Android 6.0 o versioni successive e Google Play Services e permette di inviare e ricevere foto, file e altro senza bisogno di app specifiche.

Poiché Google Play Services è un’app del Google Play Store, è disponibile sulla stragrande maggioranza dei dispositivi Android, quindi Quick Share è disponibile su centinaia di milioni di smartphone e tablet Android in tutto il mondo.

Ma mentre AirDrop è una funzionalità nota tra gli utenti Apple, ci sono ancora oggi molti utenti Android che non hanno idea dell’esistenza di Quick Share.

In quest’ottica Google sta introducendo nuovi requisiti che i produttori devono soddisfare nell’ambito dei Google Mobile Services (GMS) per i dispositivi lanciati con Android 15.

Android 15 obbligherà gli utenti a configurare Quick Share al primo avvio

Secondo il nuovo documento relativo ai requisiti GMS, i dispositivi lanciati con Android 15 o versioni successive sono tenuti a integrare la schermata di consenso utente per la visibilità del dispositivo basata sulla prossimità di Google nella loro procedura guidata di configurazione.

Questa schermata dedicata a Quick Share permetterà di scegliere l’impostazione di visibilità del dispositivo, ovvero chi può condividere dati con l’utente.

Aggiungere questo passaggio alla procedura guidata di configurazione ha lo scopo di fare in modo che quanti più utenti Android possano rendersi conto dell’esistenza di Quick Share e di come funziona, in quanto la schermata include anche una breve spiegazione della funzionalità. Ecco un’anteprima.

Tuttavia Google non richiederà a tutti i dispositivi di utilizzare la versione Google della pagina dedicata a Quick Share, in quanto fanno eccezione i dispositivi che implementano un client Quick Share personalizzato che integra l’SDK Nearby di Google, come ad esempio i dispositivi Samsung Galaxy.