Sembrerebbe essere giunto il momento di un importante aggiornamento per Google Quick Share, lo strumento con il quale trasferire file velocemente senza una connessione fisica tra i due device. Analizzando il file APK dell’applicazione, infatti, sembra che Google stia lavorando per introdurre la funzionalità Drag and drop per migliorare l’esperienza di condivisione dei file sui dispositivi Android. Se confermato (la funzionalità non è ancora del tutto funzionante) sarebbe un significativo miglioramento dell’applicazione.

L’aggiornamento tanto atteso di Quick Share per Android

La funzionalità non è propriamente qualcosa di nuovo, ma lo sarebbe sui dispositivi Android e proprio per questo avrebbe diverse interessanti implicazioni. La versione Windows di Quick Share, infatti, dispone già di questa modalità e permette di trasferire file in maniera estremamente facile e veloce.

È sufficiente aprire l’applicazione, trascinare il file desiderato e rilasciarlo sull’icona del dispositivo di destinazione. Su Android il processo di trasferimento è invece più articolato e richiede di aprire il singolo file, premere sul tasto di condivisione, quindi selezionare l’icona Quick Share e selezionare il dispositivo di destinazione. Il risultato è il medesimo ma ci sono molti più passaggi da fare.

L’aggiornamento su cui Google sembra stia lavorando andrebbe a semplificare il processo di trasferimento dei file rendendola fluida e immediata così come avviene sui PC Windows. In questo modo Quick Share migliorerebbe ulteriormente l’esperienza di condivisione e trasferimento dei file essendo già disponibile su diverse piattaforme, inclusi i device Android, i Chromebook e i PC con sistema operativo Windows.

Oltre a rispondere a una necessità di molti utenti Android, specialmente di quelli che utilizzano device pieghevoli e quelli di grandi dimensioni, e a colmare questa lacuna, l’introduzione della funzione Drag and drop per il trasferimento dei file potrebbe rivelarsi particolarmente utile per la modalità desktop che potrebbe presto arrivare su Android 15.