REDMAGIC, brand specializzato in dispositivi per il gaming, ha recentemente presentato il nuovo REDMAGIC 10 Pro Lightspeed, un’edizione esclusiva che arricchisce la serie REDMAGIC 10 Pro con un design unico e prestazioni di altissimo livello. Disponibile in Cina già da novembre scorso, questo nuovo modello debutta anche in Italia dal 13 gennaio 2025 nella configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Con specifiche tecniche all’avanguardia, punta a conquistare i gamer più esigenti.

Prestazioni top con Snapdragon 8 Elite e batteria super efficiente

Il cuore pulsante del REDMAGIC 10 Pro Lightspeed è il processore Snapdragon 8 Elite, che promette un aumento delle prestazioni del 45% e un miglioramento dell’efficienza energetica del 44% rispetto alla generazione precedente. Grazie alla RAM LPDDR5X e all’ottimizzazione del chip proprietario RedCore 3, il dispositivo garantisce un’esperienza di gioco fluida, con tempi di risposta rapidi e consumi ottimizzati.

Il sistema di raffreddamento ICE X, che utilizza tecnologia a metallo liquido con una conduttività termica di 80 W/mK, permette di mantenere il dispositivo fresco anche durante sessioni di gioco intense, riducendo la temperatura del processore fino a 21 °C.

Un altro punto di forza è la batteria da 7.050 mAh, suddivisa in due celle per una maggiore efficienza e sicurezza. Supporta la ricarica rapida fino a 100W, permettendo di ripristinare l’autonomia in tempi record. Grazie a tecnologie avanzate come l’ETT tunnel e i materiali in rame ultra-resistenti, il sistema di gestione energetica è ottimizzato per ridurre il calore e prolungare la durata della batteria nel tempo.

Display AMOLED per un esperienza più che immersiva

Il REDMAGIC 10 Pro Lightspeed si presenta come uno smartphone pensato per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti, grazie al suo straordinario display AMOLED da 6,85 pollici, realizzato in collaborazione con BOE. Questo schermo, con una risoluzione 1.5 K (2688 x 1216 pixel), garantisce una qualità visiva eccezionale, offrendo immagini nitide e dettagliate.

La luminosità di picco di ben 2.000 nit rende i contenuti vividi e facilmente visibili anche in ambienti molto luminosi, mentre il refresh rate di 144 Hz assicura una fluidità senza pari, ideale per un’esperienza di gioco fluida e reattiva. A completare il quadro, il campionamento touch a 2.500 Hz consente una risposta immediata e precisa ai comandi, rendendo ogni tocco estremamente reattivo, fondamentale per affrontare anche le sessioni di gaming più competitive.

Design innovativo e prestazioni da gaming estreme

L’edizione Lightspeed del REDMAGIC 10 Pro si distingue non solo per le sue prestazioni tecniche ma anche per il suo design unico e accattivante. La back cover trasparente, che rivela l’hardware interno del dispositivo, conferisce un aspetto moderno e futuristico, perfetto per chi ama personalizzare e mostrare la potenza del proprio dispositivo. La scelta di una cover piatta, senza sporgenze per le fotocamere, dona al telefono un look minimalista e raffinato.

I gamer possono inoltre approfittare di funzionalità avanzate, come i trigger dorsali con frequenza di aggiornamento di 520 Hz, che assicurano una risposta immediata durante le sessioni di gioco intense. Il software Game Space 10.0 permette di ottimizzare facilmente le prestazioni del dispositivo, mentre la modalità Z-Smart Cast consente la proiezione wireless, ideale per streaming e sessioni di gioco multiplayer, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente e dinamica.

Tripla fotocamera per dettagli straordinari

Anche il comparto fotografico del REDMAGIC 10 Pro Lightspeed è stato progettato con particolare attenzione ai dettagli, per garantire scatti di alta qualità in ogni situazione. La tripla configurazione comprende una fotocamera principale da 50 MP (OV50E) con stabilizzazione ottica, che assicura immagini nitide e stabili anche in condizioni di scarsa luminosità, e un rivestimento anti-riflesso per ridurre i riflessi indesiderati.

In aggiunta a quest’ultima, troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP (OV50D) dotata di un algoritmo avanzato per la correzione delle distorsioni, che consente di catturare scene più ampie senza compromettere la qualità dell’immagine. Infine, la fotocamera frontale da 16 MP, posizionata sotto il display, permette di realizzare selfie e videochiamate impeccabili, senza interruzioni visive, per un’esperienza davvero fluida e naturale.

Prezzo e disponibilità del REDMAGIC 10 Pro Lightspeed

Il REDMAGIC 10 Pro Lightspeed sarà disponibile a livello globale a partire dal 13 gennaio 2025, con un prezzo di 649 euro per il mercato europeo. Lo smartphone potrà essere acquistato direttamente sullo store ufficiale, e l’Italia rientra tra i Paesi serviti dalla distribuzione europea. Al momento, non è ancora disponibile su Amazon.

Questo smartphone Android è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo potente e innovativo. Con un design che mette in evidenza l’hardware interno in tutto e per tutto, e funzionalità pensate per il gaming, offre un’esperienza unica, perfetta per chi desidera prestazioni elevate senza rinunciare allo stile.