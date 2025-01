HONOR sta svolgendo un ottimo lavoro, tanto da strappare consensi sia sul mercato globale che in Cina, e ciò è ben fotografato dai numeri delle vendite globali, che raccontano di una crescita importantissima a fine 2024. Il produttore cinese ha grandi ambizioni per il nuovo anno e non ha alcuna intenzione di nascondersi.

Il CEO di HONOR, Zhao Ming, ha salutato il 2024 pubblicando sulla piattaforma Weibo un classico post del 31 dicembre: il dirigente ha tirato le somme dell’anno appena trascorso, ripercorrendo i successi e gli importanti traguardi raggiunti; non sono mancati sentiti ringraziamenti ai clienti, il cui grande sostegno ha permesso ad HONOR di farsi valere in un mercato fortemente competitivo e di continuare a progredire.

Il CEO ha aggiunto che HONOR continuerà a promuovere prodotti incentrati sull’intelligenza artificiale e nuove strategie per mantenere il “ciclo positivo e la crescita sostenibile del business globale”. Come si accennava in apertura, la qualità del lavoro svolto da HONOR e l’apprezzamento da parte del pubblico sono testimoniati dagli importanti numeri registrati: il CEO ha raccontato di vendite globali cresciute nell’ordine del 50% a dicembre 2024, con annessi profitti in crescita in molti mercati esteri che rendono conto della caratura internazionale di HONOR. Zhao ha parlato di molteplici fattori alla base di questi successi, sottolineando la volontà di continuare a puntare con decisione sull’AI: MagicOS 9.0 con base Android 15 è l’esempio perfetto di questa linea operativa.

Un altro prodotto emblematico del livello raggiunto da HONOR è sicuramente il pieghevole HONOR Magic V3, che ha fatto innamorare tutti coloro che l’hanno provato (non vi sarete mica persi il nostro confronto con l’acerrimo rivale Samsung Galaxy Z Fold6?) e che ha permesso al produttore cinese di ritagliarsi un importante 21% del mercato cinese degli smartphone pieghevoli. Ma HONOR ha lavorato benissimo anche in altri segmenti di mercato, tanto da rivaleggiare alla grande proprio con Samsung sui mercati europei con prodotti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo (ecco la nostra recensione di HONOR 200).

Nella parte conclusiva del suo intervento, il CEO ha espresso senso di responsabilità per un nome così importante, che deve fungere da stimolo per continuare ad innovare e creare prodotti all’altezza delle aspettative degli utenti. Ebbene, anche da questo punto di vista, HONOR sembra essere sulla strada giusta, visto che con le sue batterie al silicio-carbonio e col suo interessante smartphone rugged-non rugged (qui la nostra recensione di HONOR 200 Smart) potrebbe aver anticipato ben due trend tecnologici del 2025.