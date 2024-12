Mentre qua in Italia siamo alle prese con l’indigestione di cibo del periodo natalizio, OnePlus ha sfruttato il giorno di Santo Stefano per presentare sul mercato di casa i nuovi OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro, eredi degli Ace 3 presentati nei primi giorni di questo 2024.

Si tratta di due smartphone Android di fascia quasi flagship che incarnano i dettami della OnePlus delle origini, puntando tutto sulle prestazioni e spostando i compromessi su altri comparti, come quello fotografico. Andiamo a scoprire i segreti di questi due smartphone, praticamente identici dal punto di vista estetico.

OnePlus Ace 5 anticipa il OnePlus 13R

Partiamo da OnePlus Ace 5, il modello più tranquillo della gamma (se così si può dire vista la dotazione tecnica); esso risulta essere per noi il modello più interessante perché, tra pochi giorni, verrà annunciato anche sul mercato globale come OnePlus 13 R.

Dal punto di vista estetico, unisce il design dei più recenti flagship targati OnePlus con la moda del momento di realizzare smartphone che richiamano i lingottini: al posteriore, troviamo un grosso oblò circolare (decentrato sulla sinistra) che ospita il comparto fotografico principale; all’anteriore, troviamo un ampio display circondato da cornici sottili e simmetriche (interrotto da un foro circolare in alto per la fotocamera selfie); i bordi sono piatti, con i tasti posizionati tutti su quello destro, eccezion fatta per il caratteristico slider per selezionare la modalità (silenzioso, vibrazione, suoneria). Oltre al classico retro in vetro, è disponibile anche una variante con retro in ceramica.

Il display è un LTPO AMOLED da 6,78 pollici realizzato dalla cinese BOE e gestito da un chip realizzato in casa chiamato P2. Il pannello vanta una risoluzione di 1264 x 2780 pixel, offre refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz, è in grado di spingersi a una luminosità di picco pari a 4500 nit e protegge gli occhi grazie al PWM dimming ad alta frequenza (2160 Hz). Sotto al display si nasconde un lettore ottico delle impronte digitali. Nel foro in alto, è collocata una fotocamera anteriore da 16 megapixel (Sony IMX480).

Il comparto fotografico posteriore, probabilmente la nota stonata dell’intero pacchetto, è triplo ed è composto da un sensore principale da 50 megapixel (Sony IMX906, stabilizzato otticamente), un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel (Sony IMX355, apertura 120°) e un sensore accessorio (per le macro) da 2 megapixel.

Il cuore pulsante di OnePlus Ace 5 è il SoC Qualcomm di punta che ha fatto faville sui flagship del 2024: parliamo dello Snapdragon 8 Gen 3. Il chip, affiancato da 12 o 16 GB di memoria RAM (LPDDR5x) e da un massimo di 1 TB di spazio di archiviazione (UFS 4.0), è tenuto a bada da una camera di vapore da 9925 mm².

Sul fronte della connettività, lo smartphone non ha nulla da invidiare ad altri flagship. Troviamo il supporto alle reti 5G (su due Nano-SIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, blaster a infrarossi, GPS (dual-band) e una porta USB-C senza uscita video (USB 2.0). Il sistema operativo è la ColorOS 15, basata su Android 15.

Chiude il pacchetto una batteria molto interessante: si tratta di un’unità al silicio-carbonio da ben 6415 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 80 W, con il caricabatterie ufficiale, e la ricarica a 18 W tramite lo standard Power Delivery.

La scheda tecnica

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OnePlus Ace 5.

Dimensioni: 161,7 x 75,8 x 8,1 mm

x x Peso: 206 g (vetro) o 223 g (ceramica)

(vetro) o (ceramica) Display: LTPO AMOLED da 6,78″ (1264 x 2780 pixel) con refresh rate adattivo 1-120 Hz , luminosità di picco a 4500 nit e PWM dimming a 2160 Hz

da (1264 x 2780 pixel) con refresh rate adattivo , luminosità di picco a e PWM dimming a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

(4 nm) Memoria RAM: 12 o 16 GB (LPPDR5x)

o (LPPDR5x) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB , 1 TB (UFS 4.0)

o , (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con 50 MP (principale), 8 MP (ultra-grandangolare) e 2 MP (macro)

con (principale), (ultra-grandangolare) e (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP



Reti mobili e Connettività: 5G (dual Nano-SIM), Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , GPS (dual-band), NFC , IR , USB-C

(dual Nano-SIM), , , (dual-band), , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C da 6415 mAh con ricarica rapida cablata a 80 W

da con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ColorOS 15 basata su Android 15

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del OnePlus Ace 5, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

OnePlus Ace 5 Pro: un altro flagship Android

OnePlus Ace 5 Pro si differenzia dal fratello minore, con il quale condivide dimensioni e design, per pochissimi dettagli. Nello specifico, per il SoC e per la batteria.

Il SoC qua è l’attuale top di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite, affiancato nuovamente da 12 oo 16 GB di memoria RAM (LPDDR5x) e da un massimo di 1 TB di spazio di archiviazione (UFS 4.0).

Cambia anche il sistema di dissipazione, formato da un sistema ancor più raffinato che può contare su una camera di vapore monostrato da 6004 mm², un condotto “d’aria” per il chip e una pellicola di dissipazione del calore (in grafite) collocata sotto lo schermo. Il telaio centrale è poi realizzato in alluminio di grado aerospaziale per migliorare ulteriormente la dissipazione delle temperature, stavolta su tutta la superficie dello smartphone.

L’ultima differenza la ritroviamo, come anticipato, sulla batteria. Anche OnePlus Ace 5 Pro può contare su un’unità al silicio-carbonio ma, stavolta, si ferma ai “soli” 6100 mAh di capacità. Migliora, invece, la ricarica rapida, sempre cablata, che si spinge fino a 100 W con il caricabatterie originale.

La scheda tecnica

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OnePlus Ace 5 Pro.

Dimensioni: 161,7 x 75,8 x 8,1 mm

x x Peso: 203 g (vetro) o 217 g (ceramica)

(vetro) o (ceramica) Display: LTPO AMOLED da 6,78″ (1264 x 2780 pixel) con refresh rate adattivo 1-120 Hz , luminosità di picco a 4500 nit e PWM dimming a 2160 Hz

da (1264 x 2780 pixel) con refresh rate adattivo , luminosità di picco a e PWM dimming a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

(3 nm) Memoria RAM: 12 o 16 GB (LPPDR5x)

o (LPPDR5x) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB , 1 TB (UFS 4.0)

o , (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con 50 MP (principale), 8 MP (ultra-grandangolare) e 2 MP (macro)

con (principale), (ultra-grandangolare) e (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP



Reti mobili e Connettività: 5G (dual Nano-SIM), Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , GPS (dual-band), NFC , IR , USB-C

(dual Nano-SIM), , , (dual-band), , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C da 6100 mAh con ricarica rapida cablata a 100 W

da con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ColorOS 15 basata su Android 15

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del OnePlus Ace 5 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

Disponibilità e prezzi dei nuovi OnePlus Ace 5 e OnePlus Ace 5 Pro

I nuovi OnePlus Ace 5 e OnePlus Ace 5 Pro sono già disponibili al pre-ordine in Cina, con le vendite effettive che inizieranno il prossimo 31 dicembre. Di seguito riportiamo colorazioni, tagli di memoria e prezzi (per il mercato cinese) di entrambi gli smartphone.

OnePlus Ace 5 (colorazioni Grigio, Bianco e Verde) Versione 12+256 GB al prezzo di 2299 yuan (pari a circa 303 euro al cambio attuale) Versione 16+256 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 329 euro) Versione 12+512 GB al prezzo di 2799 yuan (circa 369 euro) Versione 16+512 GB al prezzo di 2999 yuan (circa 395 euro) Versione 16+512 GB in ceramica al prezzo di 3099 yuan (circa 409 euro) Versione 16 GB + 1 TB in ceramica al prezzo di 3499 yuan (circa 461 euro)

(colorazioni Grigio, Bianco e Verde) OnePlus Ace 5 Pro (colorazioni Grigio, Bianco e Viola) Versione 12+256 GB al prezzo di 3399 yuan (circa 448 euro) Versione 16+256 GB al prezzo di 3699 yuan (circa 488 euro) Versione 12+512 GB al prezzo di 3999 yuan (circa 527 euro) Versione 16+512 GB al prezzo di 4199 yuan (circa 554 euro) Versione 16+512 GB in ceramica al prezzo di 4299 yuan (circa 567 euro) Versione 16 GB + 1 TB in ceramica al prezzo di 4699 yuan (circa 619 euro)

(colorazioni Grigio, Bianco e Viola)

Per conoscere OnePlus 13R, assieme al fratello maggiore OnePlus 13, anche in Italia non dovremo attendere molto: l’evento di lancio è già programmato per il 7 gennaio 2025 dalle ore 16:30.