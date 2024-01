Così come previsto, nelle scorse ore OnePlus ha presentato ufficialmente in Cina il suo nuovo smartphone di fascia medio-alta: stiamo parlando di OnePlus Ace 3.

A caratterizzare il nuovo telefono di OnePlus troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un display AMOLED da 6,78 pollici realizzato da BOE con tecnologia LTPO, refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Victus 2, lo stesso sistema di raffreddamento con camera di vapore di OnePlus 12 e una batteria da 5.500 mAh.

Le principali caratteristiche di OnePlus Ace 3

Ecco la dotazione tecnica del nuovo smartphone di OnePlus, che può anche contare su un design molto curato e una fotocamera posteriore posizionata in un modulo di forma circolare:

display AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K (2.780×1.264 pixel), refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, 100% DCI-P3 color gamut, touch sampling rate a 360Hz e Corning Gorilla Glass Victus 2

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

12 GB o 16 GB di RAM (LPDDR5X)

256 GB / 512 GB / 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0)

fotocamera frontale Samsung S5K3P9 da 16 megapixel (apertura f/2.4)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX890 da 50 megapixel (1/1.56″, apertura f/1.8, OIS), sensore ultra grandangolare da 8 megapixel Sony IMX355 (apertura f/2.2) e sensore macro Howe OV02B da 2 megapixel (apertura f/2.4)

connettività 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, USB Type-C

supporto Dual SIM (nano + nano)

altoparlanti stereo, Dolby Atmos

batteria da 5.500 mAh (con tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC a 100 W)

sensore per le impronte digitali integrato nel display

sensore infrarossi

Android 14 con ColorOS 14

dimensioni: 163,3 × 75,3 × 8,8 mm

peso: 207 grammi

Prezzo e disponibilità

OnePlus Ace 3 sarà disponibile in pre-ordine in Cina dall’8 gennaio in tre colorazioni (Gold, Cool Blue e Iron Gray) ai seguenti prezzi:

12/256 GB a 2.599 yuan (pari a circa 330 euro)

16/512 GB a 2.999 yuan (pari a circa 390 euro)

16 GB / 1 TB a 3.499 yuan (pari a circa 450 euro)

Nelle prossime settimane lo smartphone potrebbe arrivare anche in altri mercati.