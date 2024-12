Non dovremo aspettare ancora molto per vedere da noi OnePlus 13. Il nuovo smartphone Android è stato presentato in Cina alla fine di ottobre, ma il produttore ha svelato a inizio dicembre la finestra di lancio per quanto riguarda la versione globale: ora sappiamo anche la data di lancio, seppur in modo non ufficiale.

La presunta data di lancio di OnePlus 13 in versione globale

Abbiamo conosciuto ufficialmente OnePlus 13 grazie al lancio avvenuto in Cina alla fine del mese di ottobre, ma come di consueto lo smartphone ha dovuto (e dovrà) attendere qualche settimana prima di farsi vedere a livello globale. Il produttore ha ufficialmente confermato il lancio per gennaio 2025, ma non ha ancora diffuso la data precisa: quest’oggi, grazie al leaker Abhishek Yadav possiamo fornirvi anche questa.

In base a quanto riportato dall’immagine promozionale qui in basso, OnePlus 13 sarà presentato in versione globale con il Winter Launch Event delle 16:30 del 7 gennaio 2025. L’ufficialità ancora non c’è, ma la data risulta coerente con il concorso dello speciale calendario dell’avvento di OnePlus: la campagna dedicata all’Explorer’s Adventure Calendar si conclude infatti il 6 gennaio 2025.

Lo smartphone proposto a livello globale (e quindi in Italia) non dovrebbe differire dalla versione lanciata in Cina: come abbiamo visto, il nuovo flagship OnePlus offre il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da almeno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, ma anche un display AMOLED LTPO da 6,82 pollici, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, connettività di ultima generazione e una generosa batteria da 6000 mAh (con ricarica rapida cablata da 100 W e ricarica wireless da 50 W).

Sappiamo inoltre che OnePlus 13 verrà proposto da noi nelle colorazioni Midnight Ocean, Black Eclipse e Arctic Dawn, ognuna caratterizzata da alcune peculiarità (pelle vegana in microfibra, trattamento in vetro con effetto venature di legno e rivestimento in vetro basato su una tecnologia all’avanguardia).

Per saperne di più su OnePlus 13: La scheda tecnica completa di OnePlus 13

Considerando che il poster parla di “OnePlus 13 Series“, è possibile che vedremo anche OnePlus 13R, il fratello gemello di OnePlus Ace 5. Il produttore ufficializzerà l’evento nei prossimi giorni: se sarà tutto confermato, subito dopo le Feste potremo scoprire tutto sui nuovi smartphone Android.