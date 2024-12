OnePlus si prepara a una delle più significative rivoluzioni della sua storia con il lancio del nuovo OnePlus 13. Dopo dieci anni caratterizzati da un design riconoscibile con curve morbide e bordi arrotondati, l’azienda cinese ha deciso di stravolgere completamente la sua filosofia estetica.

In un’intervista esclusiva, Ryan Ruan, responsabile del Centro di Design Industriale di OnePlus, ha svelato i dettagli di questa evoluzione significativa per l’azienda.

Un nuovo approccio al design per gli smartphone OnePlus

Il cambiamento più evidente è il passaggio a un design più squadrato, in linea con le tendenze attuali del mercato. Tuttavia, questo cambiamento riguardo al design non significa automaticamente un compromesso sull’ergonomia: il team di design ha investito mesi di lavoro per perfezionare la transizione tra il vetro frontale, la cover posteriore e il frame laterale.

Sono stati necessari quasi cento prototipi prima di raggiungere il risultato desiderato, con l’obiettivo di garantire non solo un’estetica accattivante ma anche una maggiore resistenza agli urti.

La scelta di abbandonare i bordi curvi non è stata casuale: secondo Ruan, i precedenti modelli con display dual-curved presentavano un rischio maggiore di danni in caso di caduta sugli spigoli. Questa criticità, emersa dal feedback degli utenti, ha spinto l’azienda a ripensare completamente l’approccio al design.

Innovazione nei materiali

Una delle novità più interessanti è l’introduzione della back cover in pelle vegana nella variante Midnight Ocean. Questo materiale, sviluppato internamente per oltre un anno, si distingue per una texture più morbida mai vista prima su uno smartphone.

A differenza di altre soluzioni in pelle sintetica che sacrificano il comfort per la durabilità, OnePlus è riuscita a trovare il perfetto equilibrio tra resistenza e piacevolezza al tatto. Inoltre, secondo quanto riferito, lo spessore ridotto del materiale non compromette l’efficienza della ricarica wireless.

Display e ergonomia ripensati

Il display AMOLED del OnePlus 13 presenta una soluzione innovativa con bordi micro-curvi 2.5D sui quattro lati. Questa tecnologia, denominata “micro-curve ratio”, offre i vantaggi visivi di uno schermo piatto mantenendo la sensazione tattile di un display curvo, eliminando al contempo il fastidioso problema dei tocchi accidentali.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la distribuzione del peso, ottimizzata per garantire un bilanciamento perfetto 50:50. Per raggiungere questo risultato, gli ingegneri hanno dovuto riprogettare il posizionamento dei componenti interni, concentrando più elementi nella parte inferiore per controbilanciare il peso del modulo fotocamera.

Protezione e resistenza all’avanguardia

OnePlus ha sviluppato una propria soluzione protettiva chiamata Ceramic Guard, rinforzata con nano cristalli, che secondo l’azienda offre una resistenza agli urti doppia rispetto ai vetri tradizionali. A differenza dei modelli precedenti, caratterizzanti sempre da un alone di mistero circa la protezione contro acqua e polvere, il prossimo dispositivo top di gamma del produttore vanta inoltre una doppia certificazione IP68 e IP69, quest’ultima particolarmente significativa poiché garantisce la resistenza a getti d’acqua ad alta pressione fino a 80 gradi Celsius.

Rivoluzione anche nella tecnologia della batteria

Il OnePlus 13 introduce la tecnologia Silicon NanoStack con una configurazione a doppia cella che raggiunge i 6.000 mAh. L’utilizzo di un anodo in silicio-carbonio al 10% ha permesso di aumentare la densità energetica del 5,5% rispetto al OnePlus 12.

Questa modifica si traduce in una batteria più capiente in un corpo più sottile di 0,7mm e più leggero di 10 grammi. La scelta di utilizzare una configurazione a doppia cella, diversamente da altri produttori come HONOR, OPPO e Vivo che optano per celle singole, permette di mantenere velocità di ricarica elevate fino a 100 W.

Come abbiamo avuto modo di rendere noto nei giorni scorsi, OnePlus 13 sarà presentato ufficialmente il 7 gennaio 2025 e si preannuncia come uno degli smartphone più rivoluzionari dell’anno.

Le numerose innovazioni introdotte, dalla riprogettazione completa del design alle nuove tecnologie implementate, sembrano indicare l’inizio di una nuova era per il brand, che potrebbe portare l’azienda a riacquistare nuovamente la popolarità di un tempo e, di conseguenza, quote di mercato sempre maggiori.