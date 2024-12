OnePlus ha annunciato una nuova strategia che mira a risolvere definitivamente il problema della linea verde che affligge molti smartphone dotati di display AMOLED. Questo problema, segnalato con maggiore intensità soprattutto in India, sarà affrontato con un piano in tre fasi progettato per porre fino a questa problematica.

Chi possiede, o ha posseduto in passato, uno smartphone con display AMOLED, probabilmente ha avuto a che fare con la cosiddetta linea verde, un difetto che di punto in bianco appare sullo schermo senza apparente motivo e che, per essere risolto, richiede necessariamente la sostituzione dell’intero pannello.

Questo problema può presentarsi su smartphone di qualunque produttore a patto che, per l’appunto, presenti un display con tecnologia AMOLED, soprattutto se di qualche anno fa. OnePlus ha riconosciuto ufficialmente il problema, pur sottolineando che non c’è una ragione vera e propria che lo scatena, e ha deciso di avviare un programma in tre fasi che mira a risolverlo definitivamente.

OnePlus è la prima azienda ad offrire garanzia a vita per i display

Questo programma, chiamato “OnePlus Green Line Worry-Free Solution” (letteralmente Soluzione Senza Pensieri della Linea Verde), si concentrerà sulla varie cause che possono scatenare questo difetto attraverso interventi mirati sulla struttura del display, controlli di qualità intensivi e una estensione della garanzia a vita per la sostituzione dello schermo.

Il progetto sarà articolato in tre fasi distinte. Il primo passo prevede l’introduzione di uno strato migliorato di legatura ai bordi su tutti i futuri display AMOLED di OnePlus, utilizzando un materiale sigillante PVX. Questo strato agisce come una barriera che rallenta efficacemente la penetrazione di umidità e ossigeno nel tempo, prolungando così la durata del display.

La seconda fase del programma prevede una serie intensiva di controlli di qualità, con più di 180 test che simulano condizioni della vita quotidiana. Ogni pannello sarà sottoposto inoltre al test “Double 85”, che espone il display a temperature di 85° e umidità dell’85% per periodi prolungati.

L’ultima fase, che coinvolge in prima linea i consumatori, prevede la garanzia a vita contro il problema della linea verde. In caso di presenza del difetto OnePlus sostituirà gratuitamente il pannello dello smartphone, di qualunque modello e anche se fuori dal periodo legale di garanzia.

L’azienda cinese è la prima al mondo ad offrire questo tipo di servizio. Ricordiamo infatti che questa problematica affligge qualunque display con tecnologia AMOLED (anche Samsung, per esempio), dunque possiamo sperare che anche altri produttori possano prendere esempio da OnePlus in futuro.