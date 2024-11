Negli ultimi mesi si sono rincorse diverse voci riguardo i piani di OnePlus per il suo prossimo smartphone pieghevole. Dopo il debutto del modello OnePlus Open, lanciato ad ottobre dello scorso anno, sembra che l’azienda cinese sia al lavoro su un secondo dispositivo pieghevole, il OnePlus V Flip, caratterizzato da un form factor a conchiglia simile a quanto visto su Samsung Galaxy Z Flip6, in parallelo ad un nuovo modello di OnePlus Open.

Il lancio di OnePlus V Flip potrebbe essere rimandato di qualche mese

Stando alle ultime indiscrezioni, il lancio di questo particolare smartphone pieghevole dovrebbe slittare al secondo trimestre del 2025, quindi nel periodo compreso tra aprile e giugno del prossimo anno. A rivelarlo è stato un noto leaker cinese, Digital Chat Station, che ha condiviso questa informazione sul suo profilo Weibo.

In precedenza si vociferava che il OnePlus V Flip potesse essere presentato già nel corso di quest’anno, più precisamente nel terzo trimestre dell’anno. Tuttavia, a quanto pare, i piani dell’azienda sono cambiati e il debutto del device dovrà aspettare ancora diversi mesi.

Oltre alla nuova finestra temporale per il lancio, purtroppo il leaker Digital Chat Station non ha fornito ulteriori dettagli sul OnePlus V Flip. Quello che sappiamo, però, è che questo smartphone si andrà ad affiancare all’attuale OnePlus Open nel catalogo dei pieghevoli targati OnePlus, qualora nel frattempo non dovesse essere presentato il OnePlus Open 2.

C’è da dire, inoltre, che alcune indiscrezioni passate avevano ipotizzato che il OnePlus V Flip potesse in realtà essere un rebrand dello smartphone OPPO Find N5 Flip, un altro pieghevole in stile clamshell (a conchiglia). Successivamente, però, è emerso che OPPO avrebbe addirittura cancellato i piani per il lancio di questo modello.

Proprio di recente è circolata voce secondo cui OPPO, così come altri produttori cinesi, starebbe valutando di abbandonare il segmento dei dispositivi pieghevoli. Questo a causa di problemi di redditività e marginalità in un mercato ancora in fase di sviluppo. Se così fosse, anche i piani di OnePlus per il V Flip potrebbero subire ulteriori cambiamenti.

Al momento, comunque, non possiamo fare altro che attendere eventuali conferme o smentite da parte di OnePlus in merito al lancio di questo nuovo smartphone pieghevole. Quel che è certo è che il 2025 potrebbe essere l’anno in cui assisteremo al debutto del OnePlus V Flip, almeno stando alle ultime indiscrezioni raccolte.