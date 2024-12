Nonostante le voci riguardanti il lancio incerto di OnePlus Open 2 (e di OPPO Find N5) spuntate il mese scorso, in queste ore dalla Cina arrivano interessanti rumor sui due smartphone Android pieghevoli. Per ora il produttore non ha confermato ufficialmente di essere al lavoro sul successore di OnePlus Open (e quindi di OPPO Find N3), ma nuovi leak freschi di giornata provano ad alimentare le aspettative.

OnePlus Open 2 e OPPO Find N5 con Snapdragon 8 Elite

Il solito Digital Chat Station ha condiviso alcune anticipazioni su OPPO Find N5, e di conseguenza su quello che dovrebbe essere OnePlus Open 2. Se il produttore cinese proseguirà con la recente strategia, i due modelli potrebbero essere praticamente identici, anche se magari dedicati a mercati diversi: OPPO Find N3 è di fatto un OnePlus Open (e viceversa), e ormai conosciamo l’avversione di alcuni marchi orientali per il numero “4”.

La fonte parla di un OPPO Find N5 (e quindi di OnePlus Open 2) dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. In base a quanto riportato, questo presunto OnePlus Open 2 (affiancato dal “fratello”) dovrebbe anche andare a correggere le mancanze del modello in commercio, come la ricarica wireless e la certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua. Il nuovo modello dovrebbe poi offrire una fotocamera con teleobiettivo periscopico da 50 MP e una struttura resistente alle cadute, affiancata da una scocca più leggera, più sottile e al contempo da una batteria più capiente.

La stessa fonte parla di un’uscita prevista in Cina per la prima metà del prossimo anno, anche se poi nei commenti vuole essere più precisa e cita il primo trimestre. OnePlus Open e il “gemello” OPPO Find N3 vennero presentati nel mese di ottobre (2023), quindi non possiamo fare previsioni sulla finestra di lancio tenendo conto dei “vecchi” modelli. Siamo comunque sicuri che ne sapremo di più nelle prossime settimane: continuate a seguirci perché torneremo senza dubbio a parlarne presto.

Cosa vi aspettate da OnePlus Open 2 e OPPO Find N5? Apprezzate il formato a libro di questo genere di pieghevoli o preferite quello a conchiglia visto su modelli come Samsung Galaxy Z Flip6, Xiaomi MIX Flip, Motorola Razr 50 Ultra, OPPO Find N3 Flip e così via?