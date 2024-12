Dalla Cina arrivano nuove interessanti indiscrezioni su quelli che dovrebbero essere i progetti di OnePlus per quanto riguarda gli smartphone che si prepara a lanciare.

Ad occuparsi del produttore cinese è stato il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social Weibo ha reso noto che da OnePlus potrebbe presto arrivare un telefono dedicato a chi è alla costante ricerca di un modello premium di dimensioni contenute.

Cosa sappiamo del nuovo smartphone compatto di OnePlus

A dire del leaker, OnePlus sarebbe al lavoro su uno smartphone animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia la CPU più potente tra quelle attualmente disponibili e dotato di un display un po’ più piccolo rispetto a quelli a cui siamo abituati, con una diagonale da 6,3 pollici e una risoluzione 1.5K.

Digital Chat Station ha fornito anche un dettaglio relativo al comparto imaging, che dovrebbe poter contare su un sensore primario Sony IMX906 da 50 megapixel posizionato in un modulo orizzontale (simile a quello della serie Google Pixel 9) mentre non vi dovrebbe essere un sensore periscopico con zoom ottico.

Il device a cui fa riferimento il leaker al momento è ancora in fase di prototipo e pare che il team di ingegneri di OnePlus abbia implementato nel display un sensore ottico per il riconoscimento delle impronte digitali anche se nel modello destinato alla vendita potrebbe essere sostituito da un sensore a ultrasuoni.

In sostanza, il lancio di questo smartphone non è proprio imminente e ci sarà tempo per saperne di più.

Ad ogni modo, stando alle indiscrezioni potrebbe fare parte della serie OnePlus Ace 5 e sul mercato potrebbe arrivare come Ace 5 Mini o Ace 5 Pro Mini. Staremo a vedere.