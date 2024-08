Qualcomm ha ufficialmente presentato un nuovo chipset di fascia media: stiamo parlando della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, che qualche giorno fa era stata anticipata da alcune indiscrezioni. Scopriamo tutti i dettagli e quali saranno i primi produttori di smartphone a utilizzare il nuovo SoC.

Snapdragon 7s Gen 3 è ufficiale e vuole rendere l’IA più accessibile

Qualcomm prosegue il percorso di continuo miglioramento delle funzionalità della sua serie 7 e annuncia ufficialmente la piattaforma Snapdragon 7s Gen 3. Quest’ultima offre capacità di intelligenza artificiale generativa on-device con supporto ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), tra cui Baichuan-7B, Llama 2 a parametri 1B e non solo. Strizza l’occhio ai gamer grazie alla più potente GPU Adreno, ma senza scordarsi il comparto multimediale, viste le funzioni per fotocamera e acquisizione video come il triplo ISP a 12 bit e il supporto al 4K sHDR.

“Snapdragon 7s Gen 3 porterà il meglio della serie 7 su un maggior numero di dispositivi di fascia media, selezionando le principali funzionalità, tra cui il supporto AI sul dispositivo“, ha dichiarato Chris Patrick, senior vice president e general manager of mobile handsets presso Qualcomm Technologies, Inc. “Questa piattaforma è un’altra prova del nostro impegno nel fornire ai consumatori le migliori esperienze possibili su dispositivi appartenenti a qualunque fascia di prezzo“.

Il nuovo SoC offre prestazioni della CPU migliorate di quasi il 20% rispetto all’ultima CPU Qualcomm Kryo, una GPU accelerata fino al 40%, prestazioni AI migliori di oltre il 30% e al contempo una migliore efficienza energetica (12% di risparmio complessivo).

Ecco le principali caratteristiche tecniche di Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635):

CPU Qualcomm Kryo a 4 nm, architettura 64-bit octa-core con Prime core (1) fino a 2,5 GHz , Performance core ( 3 ) fino a 2,4 GHz ed Efficiency core ( 4 ) fino a 1,8 GHz

Qualcomm Kryo a 4 nm, architettura 64-bit octa-core con (1) fino a , ( ) fino a ed ( ) fino a GPU Adreno con gaming in HDR (10-bit), supporto OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.3, H.265, VP9, HDR10+, HDR10 e HLG

Adreno con gaming in HDR (10-bit), supporto OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.3, H.265, VP9, HDR10+, HDR10 e HLG Qualcomm Hexagon NPU , Qualcomm Sensing Hub, Hexagon Tensor Accelerator, Hexagon Vector eXtensions, Hexagon Scalar Accelerator

, Qualcomm Sensing Hub, Hexagon Tensor Accelerator, Hexagon Vector eXtensions, Hexagon Scalar Accelerator modem Snapdragon 5G: fino a 2,9 Gbps in downlink

Snapdragon 5G: fino a 2,9 Gbps in downlink supporto a memorie LPDDR5 fino a 3200 MHz o LPDDR4X fino a 2133 MHz (fino a 16 GB)

LPDDR5 fino a 3200 MHz o LPDDR4X fino a 2133 MHz (fino a 16 GB) Qualcomm FastConnect, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n, 320/240/160/80/40/20 MHz, 8×8 MU-MIMO, 4K QAM, OFDMA, sicurezza Wi-Fi WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal

Bluetooth: Audio Bluetooth con Snapdragon Sound Technology Suite con supporto a Qualcomm aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive e LE Audio; Bluetooth 5.4

display: fino a Full-HD+ a 144 Hz sul dispositivo, oppure display esterni fino a 4K a 60 Hz con 10 bit, HDR10 e HDR10+

audio: Qualcomm Aqstic audio codec, Qualcomm Aqstic smart speaker amplifier, Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N), Qualcomm Audio and Voice Communication Suite, Audio spaziale

fotocamera: Qualcomm Spectra ISP con Triple ISP, Triple 12-bit, tripla fotocamera fino a 21 MP a 30 fps con Zero Shutter Lag, doppia fotocamera fino a 32+21 MP a 30 fps con Zero Shutter Lag, fotocamera singola fino a 64 MP a 30 fps con Zero Shutter Lag, registrazione video 4K HDR + cattura foto a 64 MP a 30 fps

geolocalizzazione: GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, GNSS a tripla frequenza (L1/L5/L2)

ricarica Qualcomm Quick Charge 4+ Technology

USB 3.1, UFS 3.1

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Quali saranno i primi smartphone con Snapdragon 7s Gen 3

Il primo smartphone ad adottare lo Snapdragon 7s Gen 3 sarà di Xiaomi: l’annuncio dovrebbe avvenire il mese prossimo, quindi si tratterà probabilmente della serie Redmi Note 14, per la quale i rumor già puntavano su questo modello di chipset. Qualcomm sostiene anche che altri OEM, come Samsung, Realme e Sharp, annunceranno l’adozione dello Snapdragon 7s Gen 3 nei prossimi mesi. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati su tutte le novità in arrivo.