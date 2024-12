Quando ci si trova alla guida, Android Auto è uno degli strumenti più comodi e utili a disposizione degli utenti, il servizio di infotainment sviluppato da Google è infatti utilizzato a apprezzato da diverse persone che ne fruiscono con soddisfazione (al netto dei vari e tristemente noti bug); il servizio in questione permette al guidatore di interagire con alcune funzioni del proprio smartphone senza necessità di distrarsi eccessivamente dalla guida, potendo utilizzare i comandi vocali per interagire con gran parte delle funzioni, potendo controllare la riproduzione di contenuti multimediali, le applicazioni di messaggistica, quelle dedicate alla navigazione ed effettuare telefonate.

La piattaforma sviluppata dall’azienda è in continua evoluzione e la società si prodiga costantemente per sviluppare e testare diverse tipologie di novità, a titolo di esempio negli ultimi tempi abbiamo visto alcune nuove funzionalità ispirate da Waze, l’introduzione di una novità per la navigazione, come ora sia più comodo impostare alcuni indirizzi, ma abbiamo anche visto miglioramenti per l’indicazione delle corsie, la possibile futura introduzione di controlli per la radio AM/FM e i contenuti multimediali locali, o ancora come a breve la piattaforma potrebbe supportare app dialer di terze parti.

Oggi vediamo insieme un’interessante novità in arrivo sulla piattaforma di infotainment dell’azienda, ma diamo anche uno sguardo ad alcune alternative già disponibili.

Google apre ufficialmente alle app meteo su Android Auto

Chi tra voi utilizza Android Auto sa bene come il servizio offra un numero di applicazioni limitato rispetto a quelle presenti sui nostri smartphone, il tutto deriva da una scelta ben precisa dell’azienda volta ad aumentare la sicurezza dei guidatori, alcune di esse per esempio possono essere utilizzate esclusivamente a veicolo fermo. Google ha creato un set di categorie in cui le app devono rientrare per essere supportate dal sistema di infotainment, tra queste al momento figurano Media (audio), Messaggi, Navigazione, Punto di interesse (POI) e Internet delle cose (IoT).

Alcuni di voi però potrebbero ricordare come, in occasione dell’ultimo Google I/O, la società avesse annunciato l’arrivo di nuove applicazioni su Android Auto; tra queste erano presenti le app della categoria Meteo, che sarebbero state disponibili in versione Beta per gli sviluppatori. Nelle ultime ore, lo sviluppatore Mishaal Rahman ha individuato un aggiornamento dell’elenco di categorie di app supportate per Android Auto e Android Automotive, volto ad includere la nuova opzione Meteo.

Lo scopo delle applicazioni meteo su Android Auto è quello di fornire agli utenti una serie di informazioni di carattere metereologico inerenti alla posizione attuale o a quelle lungo il percorso impostato; le app dovranno rispettare alcune linee guida e requisiti specifici per essere approvate, per esempio: le informazioni meteo sui riquadri della mappa devono utilizzare legende semplici (non più di tre), le informazioni sulle previsioni devono utilizzare icone e simboli facilmente leggibili, gli intervalli di previsione non possono essere personalizzati utilizzando modelli e possono essere visualizzate al massimo cinque annotazioni univoche sulla mappa meteo per vista.

Al momento dunque la categoria Meteo per le app compatibili con Android Auto è in versione Beta e quindi queste sono limitate a test interni, ma potranno essere distribuite in maniera più ampia dagli sviluppatori nel prossimo futuro. Tuttavia, per chi proprio non volesse aspettare, in realtà sono già disponibili da qualche tempo alcune applicazioni meteo per Android Auto, come “Meteo & Radar” o “MyRadar Weather Radar”.

Qualora voleste provarle con mano, vi lasciamo qui sotto i badge per il Google Play Store.

Meteo & Radar

MyRadar Weather Radar