Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni relative ad un bizzarro bug riscontrato da alcuni utenti con WhatsApp in funzione su Android Auto.

Una delle funzionalità più utili di Android Auto è rappresentata dalla possibilità di far leggere ad alta voce i messaggi in arrivo ed il bug segnalato riguarda proprio essa: pare, infatti, che i messaggi di WhatsApp finiscano con un “oh”.

Sembra che il problema in questione sia stato riscontrato soltanto con i messaggi di WhatsApp mentre non è chiaro quanto sia diffuso.

Un curioso bug di WhatsApp e Android Auto

Prima di proseguire ricordiamo che Android Auto è la soluzione studiata da Google per mettere a disposizione dei suoi utenti un valido assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di mantenere la concentrazione fissa sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Su Reddit c’è un post che raccoglie le segnalazioni relative a questo curioso bug e tutte hanno un dato comune: nel messaggio originale non c’era il suono “oh” finale.

La causa di questo bug non è chiara per il momento, anche se è probabile che sia legata ad un problema che riguarda più in particolare Google Assistant piuttosto che Android Auto. Ed è curioso, inoltre, che sia stato riscontrato soltanto con i messaggi di WhatsApp.

Dato che allo stato attuale non vi sono dettagli, non è possibile fare previsioni per quanto riguarda l’implementazione di una risoluzione, che probabilmente è di competenza del team di sviluppatori di Google. Staremo a vedere.