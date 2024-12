Sappiamo che Android Auto non è esattamente un servizio esente da problematiche, e quello di cui vi parliamo oggi non fa che confermarlo. Durante le scorse settimane (anche mesi) diversi utenti hanno segnalato problemi audio che affliggono Android Auto in modalità wireless, e qualche giorno fa Google ha dichiarato di aver risolto la questione mediante un aggiornamento. A quanto pare però, non tutti sono d’accordo.

Google dice di aver risolto un problema di Android Auto, ma forse si sbaglia

Android Auto Wireless consente di sfruttare le funzionalità del servizio senza dover collegare lo smartphone con un cavo, a patto di disporre di auto e dispositivi compatibili: la comodità è indubbia, ma a quanto pare comporta qualche criticità. Da qualche mese gli utenti stanno segnalando problemi di stuttering dell’audio durante la riproduzione musicale, la navigazione con Google Maps o persino le chiamate telefoniche, e qualche giorno fa la casa di Mountain View ha dichiarato tramite uno sviluppatore del team di aver risolto il problema.

In base a quanto riferito, la soluzione sarebbe integrata nella versione 13.2 di Android Auto, ma non sembra che la questione si sia effettivamente risolta, non per tutti perlomeno. Nello stesso thread del supporto ufficiale, i feedback negativi stanno fioccando: gli utenti (compreso quello che ha aperto il thread mesi fa) sostengono di aver aggiornato a quella versione e di non aver affatto risolto il problema.

L’aggiornamento in questione è ormai in rollout da qualche settimana, e ci sono utenti che segnalano problemi anche con quello successivo (uscito più di recente), che ha portato la versione 13.3 di Android Auto. È possibile che Google possa effettivamente aver risolto i problemi di stuttering per alcuni utenti a partire dalla release 13.2, ma evidentemente non per tutti. Le stesse criticità non paiono presentarsi con il collegamento cablato.

Per la soluzione definitiva non resta che attendere ulteriori delucidazioni e aggiornamenti da parte di Google. Nel caso riscontriate il problema (se proprio non volete utilizzare il cavo), quello che possiamo consigliarvi è di tenere aggiornata l’app Android Auto alla più recente versione disponibile sul Google Play Store (13.3.6446, allo stato attuale), oppure di passare al programma beta attraverso questo link (qui potete eventualmente trovare gli APK per il download manuale, nel caso il programma sia al completo).