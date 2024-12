Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra dovrebbero essere presentati tra poco più di un mese, in base a quanto sappiamo, e in queste ore spuntano nuove interessanti anticipazioni sia a livello di design sia per quanto riguarda il software (tra colorazioni e il nuovo Bixby). In aggiunta, arrivano nuove conferme e informazioni su Samsung Galaxy S25 Slim: andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Saranno queste le colorazioni di Samsung Galaxy S25 Ultra

Mentre la serie Samsung Galaxy S24 è impegnata nel programma beta della One UI 7 basata su Android 15, il produttore si sta preparando al lancio dei successori: Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra potrebbero essere svelati il 22 gennaio 2025, e in queste settimane rumor e indiscrezioni stanno impazzando. In queste ore Ross Young (@DSCCRoss) ha diffuso la lista aggiornata delle colorazioni con le quali dovrebbe essere commercializzato il modello di punta, Samsung Galaxy S25 Ultra.

Come abbiamo visto in questi anni, il modello Ultra segue alcune delle tonalità generali degli altri due modelli, seppur con impatti estetici differenti (per scelta o per materiali). In base a quanto riferito, questi saranno i nomi delle colorazioni di Samsung Galaxy S25 Ultra:

colori standard: Titanium Black Titanium SilverBlue Titanium Gray Titanium WhiteSilver

colori esclusivi Samsung Shop Online: Titanium JetBlack Titanium JadeGreen Titanium PinkGold



Secondo la fonte, il volume di produzione è esattamente in questo ordine: il produttore prevede infatti che il colore più venduto sarà il più classico (Titanium Black), mentre quello prodotto in quantità inferiori sarà il Titanium PinkGold. Sembrerebbe che la colorazione utilizzata nelle immagini promozionali e nell’evento di lancio sarà la Titanium SilverBlue.

Il nuovo Bixby in arrivo con la serie Samsung Galaxy S25

Restando in argomento Samsung Galaxy S25, dalla Corea del Sud arrivano interessanti anticipazioni sulla rinnovata versione di Bixby, assistente che ha esordito con la serie Galaxy S8. Col lancio della serie Galaxy S24 e delle funzionalità Galaxy AI, il ruolo di Bixby (perlomeno in Europa) è sembrato più marginale, ma il futuro potrebbe regalarci qualche sorpresa: il rinnovato assistente che ha fatto capolino in Cina con i pieghevoli Samsung W25 e W25 Flip potrebbe arrivare anche da noi insieme alla serie Galaxy S25.

Secondo quanto riportato da ET News, Samsung starebbe pianificando il lancio a livello globale del nuovo Bixby nel mese di gennaio 2025. Questa nuova versione sarà basata sui modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT o Google Gemini e consentirà agli utenti un’interazione più naturale e completa attraverso l’intelligenza artificiale: potrà recuperare informazioni da app come Calendario o Samsung Internet, comprendere il testo sullo schermo, connettersi a varie applicazioni e non solo.

La prossima generazione di Bixby è attesa a livello globale con la One UI 7 stabile, ma è possibile che il debutto possa avvenire almeno inizialmente solo sulla serie Galaxy S25: tutto dipenderà anche da come procederà il programma beta della One UI 7.

Samsung potrebbe andarci “piano” con Galaxy S25 Slim

Chiudiamo questo tris di interessanti anticipazioni sul mondo Samsung tornando a parlare di Samsung Galaxy S25 Slim (nome non definitivo), smartphone che dovrebbe fare il suo esordio più in là rispetto al resto della gamma. La prima metà del 2025 di Samsung potrebbe essere caratterizzata dall’arrivo di due nuovi misure per Galaxy Ring, dai primi occhiali smart con Android XR e da una variante inedita per la serie Galaxy S.

Il presunto Galaxy S25 Slim, che potrebbe essere lanciato con un altro nome (similmente a quanto avvenuto con Galaxy Z Fold6 Slim, poi proposto come Galaxy Z Fold Special Edition), sarà lanciato più in là rispetto ai fratelli Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, e sarà prodotto in circa 3 milioni di unità. A sostenerlo è ET News, che cita fonti del settore. Se il primo trimestre 2025 vedrà protagonisti Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, e il terzo trimestre avrà Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, la star del secondo trimestre della casa di Seoul dovrebbe essere proprio Galaxy S25 Slim.

3 milioni di unità non sono moltissime rispetto ai numeri che siamo abituati a vedere per il resto della gamma S (30-35 milioni considerando l’intero trio), ed è dunque probabile che Samsung abbia scelto un approccio piuttosto cauto, trattandosi di un prodotto nuovo. L’azienda vorrà probabilmente monitorare la reazione del mercato, per poi agire di conseguenza con eventuali successivi modelli della linea.

Galaxy S25 Slim dovrebbe offrire uno schermo con una diagonale da 6,6 pollici, la stessa di Galaxy S25+ (attesi 6,16 pollici per Galaxy S25 e 6,86 pollici per Galaxy S25 Ultra), uno spessore ridotto e qualche differenza nel comparto fotografico rispetto al resto della gamma. A quanto pare Samsung ha dovuto riprogettare il posizionamento dei componenti interni per raggiungere il risultato che vedremo.

In copertina Samsung Galaxy S24 Ultra