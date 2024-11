Samsung ha lanciato in Cina due nuovi smartphone pieghevoli, ossia Samsung W25 e W25 Flip, versioni leggermente “riviste” di Galaxy Z Fold Special Edition e Galaxy Z Flip6. Con l’occasione abbiamo modo di scoprire una novità nel software che al momento non risulta disponibile su altri modelli della casa: stiamo parlando della nuova generazione di Bixby.

Samsung lancia la nuova generazione di Bixby, che si affianca a Galaxy AI

Samsung propone una nuova versione di Bixby, il suo assistente digitale portato al debutto nell’ormai “lontano” 2017 insieme a Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ (con tanto di pulsante fisico dedicato). La nuova release di Bixby ha esordito su alcuni prodotti Bespoke verso la fine dell’estate, e si sta facendo vedere sugli smartphone Samsung W25 e W25 Flip appena svelati: è basata sui modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ed è in grado di comprendere meglio il linguaggio naturale e il contesto, oltre che di capire frasi con più comandi e rispondere a domande sul funzionamento dei dispositivi stessi.

Grazie alle informazioni pubblicate sul sito ufficiale cinese e a una traduzione, possiamo conoscere più da vicino questa nuova generazione di Bixby, che si prospetta molto più avanzata di quella attuale grazie all’integrazione con Galaxy AI:

La nuova generazione di Bixby sa di cosa hai bisogno . Ad esempio, quando chiedi informazioni su un viaggio, può integrare in modo smart informazioni testuali e video recuperate da Internet, presentare in modo vivido e intuitivo lo scenario culturale locale e rendere il piano di viaggio facile e conveniente.

. Ad esempio, quando chiedi su un viaggio, può integrare in modo smart informazioni testuali e video recuperate da Internet, presentare in modo vivido e intuitivo lo scenario culturale locale e rendere il piano di viaggio facile e conveniente. Traduzione di pagine web basata su un motore multilingue lato dispositivo: attraverso il motore di traduzione lato dispositivo, il contenuto dello schermo può essere tradotto rapidamente, e il testo tradotto corrisponde accuratamente al testo originale anche nella posizione, superando le barriere linguistiche e consentendo agli utenti di leggere fluentemente il contenuto tradotto. Il numero di lingue supportate continua ad aumentare.

di pagine web basata su un motore multilingue lato dispositivo: attraverso il motore di traduzione lato dispositivo, il contenuto dello schermo può essere tradotto rapidamente, e il testo tradotto corrisponde accuratamente al testo originale anche nella posizione, superando le barriere linguistiche e consentendo agli utenti di leggere fluentemente il contenuto tradotto. Il numero di lingue supportate continua ad aumentare. Comprensione complessa delle intenzioni degli utenti: la nuova generazione di Bixby è profondamente consapevole delle complesse intenzioni dell’utente, e può catturare ed elaborare le istruzioni multitasking contenute nelle frasi.

delle degli utenti: la nuova generazione di Bixby è profondamente consapevole delle complesse intenzioni dell’utente, e può catturare ed elaborare le istruzioni multitasking contenute nelle frasi. Generazione rapida dei documenti : la nuova generazione di Bixby è in grado di generare in modo intelligente PPT, Word e altri contenuti di documenti in base alle esigenze dell’utente per migliorare l’efficienza dell’editing.

: la nuova generazione di Bixby è in grado di generare in modo intelligente PPT, Word e altri contenuti di documenti in base alle esigenze dell’utente per migliorare l’efficienza dell’editing. Supporta conversazioni a più turni con comprensione contestuale : tutto quello che devi fare è dare un breve comando, senza che ci sia il bisogno di ripetere la spiegazione, e Bixby lo capirà subito. Nelle conversazioni continue, può connettersi senza problemi e rispondere con precisione a ogni comando, in modo che ogni fase dell’istruzione e dell’esecuzione siano strettamente interconnesse.

con comprensione : tutto quello che devi fare è dare un breve comando, senza che ci sia il bisogno di ripetere la spiegazione, e Bixby lo capirà subito. Nelle conversazioni continue, può connettersi senza problemi e rispondere con precisione a ogni comando, in modo che ogni fase dell’istruzione e dell’esecuzione siano strettamente interconnesse. Guida alle funzioni del dispositivo : fornisce l’introduzione alle funzioni e la guida all’uso dei dispositivi intelligenti per aiutare gli utenti a comprendere e padroneggiare rapidamente varie funzioni e operazioni, e migliorare l’esperienza d’uso e l’efficienza.

: fornisce l’introduzione alle funzioni e la guida all’uso dei dispositivi intelligenti per aiutare gli utenti a comprendere e padroneggiare rapidamente varie funzioni e operazioni, e migliorare l’esperienza d’uso e l’efficienza. Informazioni all’interno delle app : Bixby di nuova generazione comprende le esigenze degli utenti e recupera con precisione i contenuti delle applicazioni. Per il tuo dispositivo intelligente, può rapidamente muoversi all’interno delle applicazioni installate, acquisire e presentare accuratamente le informazioni richieste, rendendo facile ed efficiente l’ottenimento di informazioni.

: Bixby di nuova generazione comprende le esigenze degli utenti e recupera con precisione i contenuti delle applicazioni. Per il tuo dispositivo intelligente, può rapidamente muoversi all’interno delle applicazioni installate, acquisire e presentare accuratamente le informazioni richieste, rendendo facile ed efficiente l’ottenimento di informazioni. Estrazione intelligente delle informazioni sullo schermo: Bixby è in grado di comprendere con precisione le informazioni sullo schermo in base all’intento dell’utente. Ad esempio, con un breve comando come “Naviga qui”, può comprendere subito le informazioni sulla destinazione sullo schermo ed eseguire la navigazione, per un’elaborazione efficiente delle informazioni.

Quando sarà disponibile il nuovo Bixby?

La nuova generazione di Bixby è già disponibile in Cina su Samsung W25 e Samsung W25 Flip, ma per il momento non sono stati forniti dettagli sul lancio a livello globale. È probabile che possa arrivare insieme alla già attesissima One UI 7, prevista in beta nei prossimi giorni a partire dalla serie Samsung Galaxy S24. Non è comunque detto che il produttore possa proporla durante il programma di test: non è infatti da escludere che possa decidere di lanciare il nuovo assistente con la serie Samsung Galaxy S25 a inizio 2025 insieme alla One UI 7 stabile.

Tutto questo dovrà poi fare i conti con la questione delle varie lingue. Continuate a seguirci perché torneremo sicuramente a parlarne.