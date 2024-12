La Dashboard della privacy sui dispositivi Android (dotati dei Google Play Services) riceve un piccolo miglioramento che fino a ora era stato esclusivo della Developer Preview 1 di Android 16.

Il miglioramento, ovvero la possibilità di visualizzare la cronologia a 7 giorni, arriva attraverso l’aggiornamento di sistema Google Play di novembre 2024 (parte degli aggiornamenti di sistema di Google), il cui rilascio è stato avviato nelle ultime ore dal colosso di Mountain View.

La Dashboard della privacy riceve un miglioramento atteso da anni

La funzionalità Dashboard della privacy (raggiungibile tramite il percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Dashboard della privacy“) guadagna la possibilità di mostrare le autorizzazioni concesse alle app negli ultimi sette giorni, possibilità attesa già dal 2022 con Android 13 ma portata al debutto solo con la DP1 di Android 16 e che si pensava potesse essere esclusiva del prossimo major update del sistema operativo del robottino verde.

Ciò potrebbe essere da attribuire agli aggiornamenti di sistema Google Play: trattandosi di una versione in anteprima di qualcosa che arriverà nei prossimi mesi, Google ha giocato d’anticipo, “accoppiando” alla DP1 l’aggiornamento di sistema Google Play dell’1 dicembre 2024 (ovvero il successivo a quello attualmente in via di distribuzione per i comuni mortali).

Tornando al presente, la nuova possibilità è stata aggiunta all’interno del menu di overflow (tre puntini) posto in alto a destra nella schermata della Dashboard della Privacy: di base, la funzionalità mostra le le autorizzazioni concesse alle app nelle ultime 24 ore; alla già presente opzione “Mostra sistema”, è stata aggiunta la nuova opzione “Mostra ultimi 7 giorni”.

Come installare un Aggiornamento di sistema Google Play

Come anticipato in apertura, la vista a 7 giorni della Dashboard della privacy è stata distribuita attraverso l’aggiornamento di sistema Google Play di novembre 2024 (e ciò dimostra come Google stia svincolando molte funzionalità dagli aggiornamenti del sistema operativo).

Questo aggiornamento può essere installato seguendo l’apposito percorso tra le impostazioni di sistema, ovvero “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento di sistema Google Play”.

A quel punto, basterà effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” e/o su “Scarica e installa” (o addirittura su “Riavvia” nel caso in cui il vostro smartphone abbia già effettuato in autonomia il download dell’aggiornamento).

Completata la procedura di download, sarà necessario riavviare il dispositivo. In seguito al riavvio, nella stessa schermata di prima troverete la dicitura “1 novembre 2024” in luogo di “1 ottobre 2024”.